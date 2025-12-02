Ce candidați rămân în cursa pentru Primăria Capitalei. Vlad Gheorghe s-a retras după ce ar fi văzut sondajele de opinie

În săptămâna decisivă pentru București, Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și candidat independent, s-a retras din cursă și a anunțat că îl susține pe Ciprian Ciucu.

Decizia vine după analiza sondajelor în care era creditat cu mai puțin de un procent. În același timp, Cătălin Drulă pune presiune pe Daniel Băluță și Ciprian Ciucu și le cere să accepte o dezbatere publică, ori să iasă din competiția electorală.

Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage după ce a văzut ultimele sondaje. A decis să îl susțină pe Ciprian Ciucu și îi cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să procedeze la fel. Drulă însă merge mai departe, ba mai mult, i-a invitat pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu la o dezbatere, în care să vină cu propuneri clare pentru capitală.

La rândul său Anca Alexandrescu, bine clasată în ultimele sondaje, se bazează în continuare pe sprijinul Alianței Dreptate pentru București. Nu și pe ajutorul lui Călin Georgescu, alături de care a fost la prezidențiale. Fostul candidat a declarat că nu recunoaște alegerile pentru Capitală.

Și Ana Ciceală, candidata SENS, rămâne în competiție și respinge orice scenariu care ar implica o retragere. Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate duminică, 7 decembrie. Pe buletinul de vot vor fi 17 candidați, chiar dacă Vlad Gheorghe a ieșit din cursă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













