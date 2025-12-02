Ce candidați rămân în cursa pentru Primăria Capitalei. Vlad Gheorghe s-a retras după ce ar fi văzut sondajele de opinie

Alegeri locale 2025
02-12-2025 | 19:24
În săptămâna decisivă pentru București, Vlad Gheorghe, fost europarlamentar și candidat independent, s-a retras din cursă și a anunțat că îl susține pe Ciprian Ciucu.

Robert Hoară

Decizia vine după analiza sondajelor în care era creditat cu mai puțin de un procent. În același timp, Cătălin Drulă pune presiune pe Daniel Băluță și Ciprian Ciucu și le cere să accepte o dezbatere publică, ori să iasă din competiția electorală.

Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage după ce a văzut ultimele sondaje. A decis să îl susțină pe Ciprian Ciucu și îi cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să procedeze la fel. Drulă însă merge mai departe, ba mai mult, i-a invitat pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu la o dezbatere, în care să vină cu propuneri clare pentru capitală.

La rândul său Anca Alexandrescu, bine clasată în ultimele sondaje, se bazează în continuare pe sprijinul Alianței Dreptate pentru București. Nu și pe ajutorul lui Călin Georgescu, alături de care a fost la prezidențiale. Fostul candidat a declarat că nu recunoaște alegerile pentru Capitală.

Și Ana Ciceală, candidata SENS, rămâne în competiție și respinge orice scenariu care ar implica o retragere. Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate duminică, 7 decembrie. Pe buletinul de vot vor fi 17 candidați, chiar dacă Vlad Gheorghe a ieșit din cursă.

parada alba iulia 1 decembrie
Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși
Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere

Cum a fost primit Ilie Bolojan la Alba Iulia de susținătorii lui Călin Georgescu. Incidente în capitala Marii Uniri
Cum a fost primit Ilie Bolojan la Alba Iulia de susținătorii lui Călin Georgescu. Incidente în capitala Marii Uniri

La Alba Iulia, parada de Ziua Națională s-a desfășurat într-un climat tensionat. Premierul Ilie Blojan a fost huiduit de simpatizanții lui Călin Georgescu.

Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși
Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a comentat incidentele din capitala Marii Uniri, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanelor de flori de către președintele Nicușor Dan a stârnit reacții de dezaprobare.

Tragedie la metrou, în stația Ștefan cel Mare. Un bărbat a murit. Circulația a fost dată peste cap
Tragedie la metrou, în stația Ștefan cel Mare. Un bărbat a murit. Circulația a fost dată peste cap

Un bărbat a decedat la stația de metrou Ștefan cel Mare din Capitală, după ce i s-a făcut rău. Incidentul a dat peste cap traficul în subteran.

Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ia proportii și lovește acum inclusiv sectorul energetic. OMV Petrom a oprit centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național, din lipsă de apă.

Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să ne lase fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.

