Presa maghiară, despre rezultatul alegerilor din București: „Puțini s-au interesat cine va fi noul primar”

Bucureștiul a ales duminică un nou primar general. Ciprian Ciucu a câștigat în condițiile unei prezențe extrem de scăzute, doar o treime dintre alegătorii înscriși mergând la vot, scrie presa maghiară.

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL), membru al coaliției de guvernare, a obținut 32,7% din voturi. Pe locul al doilea s-a situat Daniel Băluță, candidatul social-democraților (PSD), cu 26,3%, iar poziția a treia a fost ocupată de Anca Alexandrescu, candidata AUR, cu 20,2%, scrie publicația maghiară Economx.

O parte semnificativă a bucureștenilor și-a arătat indiferența față de vot. La închiderea urnelor, prezența a fost de doar 32,71%, ceea ce înseamnă că din cei 1,8 milioane de locuitori ai capitalei române, aproximativ 589.000 s-au prezentat la vot.

Prezență mică la alegeri

În șapte secții de vot prezența nu a depășit 1%, iar în nicio secție nu s-a atins pragul de 50%, mai scrie publicația.

Ciucu va trece de la funcția de primar al sectorului 6 la conducerea orașului. În campanie, el a vorbit, printre altele, despre sprijinul pentru străzi umbrite și împădurite și despre reducerea traficului prin centrul orașului. Ciucu consideră că marile oportunități ale Bucureștiului provin din industriile creative.

În domeniul serviciilor pentru persoane fără adăpost, el menționează modelul deja implementat în sectorul său ca exemplu de urmat: de la construirea adăposturilor până la alimentație, se oferă sprijin extins. Ciucu a condus, până în 2023, organizația PNL București.

