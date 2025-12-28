Cod roșu de vânt puternic în Suceava, la munte: rafale de până la 140 de km/oră. Avertizări de vreme severă în toată țara

28-12-2025 | 07:28
Alerta de vant

ANM a emis sâmbătă, după miezul nopții, cod roșu de vânt pentru munții din Suceava, la altitudini de peste 1.800 m, unde rafalele vor depăși 140 km/h.

 

Aura Trif

Avertizarea este valabilă în această noapte, până duminică dimineaţă, la ora 5.00. Pentru zonele montane ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, au fost emise coduri portocalii de vânt, valabile până la ora 2.00, în aceste zone vântul având viteze între 120 şi 140 de km/oră.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cod roşu de vânt valabil până dimineaţă, la ora 5.00, pentru zona înaltă a judeţului Suceava.

Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/oră.

Avertizări de vreme severă în țară

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

 În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte, va ninge viscolit, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar stratul de zăpadă va fi de 3–8 cm, ajungând la 10–20 cm în Carpații Orientali și Meridionali.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, sunt așteptate intensificări ale vântului cu aceleași viteze.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vântul va avea rafale de 110–130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea sub 50 m, iar zăpada va fi puternic troienită.

De asemenea, duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla cu 70–90 km/h. În nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90–100 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate foarte redusă.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 28-12-2025 07:28

