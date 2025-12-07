Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 11:19
Traian Băsescu
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Mihaela Ivăncică

"România nu e într-o situaţie grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie să fie luate în continuare sunt dure, nepopulare pentru populaţie. Nu mai vorbim că avem şi o propagandă formidabilă - nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile. La fel şi cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor şi ne interesează următorul preşedinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci, suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitaţi-vă la Statele Unite că mai au puţin şi declară cel mai bun aliat al lor Rusia. Uitaţi-vă că România nu reuşeşte să reintre pe un făgaş de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat", a afirmat Bădescu, care a fost la urne alături de soţia sa, Maria.

Traian Băsescu

Întrebat cât de mult ar putea să influenţeze rezultatul alegerilor parţiale pentru Bucureşti viitorul negocierilor politice din România, el a răspuns: "În momentul de faţă, tot ce se întâmplă în România influenţează negocierile din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid".

Informații în timp real privind alegerile locale din București pot fi urmărite AICI.

