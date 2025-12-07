Ludovic Orban: PSD să renunțe la atacuri după rezultatele alegerilor din București, „să înceteze cu blocarea deciziilor”

07-12-2025 | 21:44
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban a declarat că după rezultatele alegerilor din Capitală, PSD să înceteze cu strategia pe care au început-o în urmă cu o lună, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie.
Sabrina Saghin

„Toate casele de sondare arată clar că a fost o luptă echilibrată între cei doi candidaţi, dar că Ciprian Ciucu s-a desprins şi şi-a consolidat trendul de creştere şi cel mai probabil va fi declaraşul învingător. Sunt convins că va continua şi va finaliza toate proiectele începute de primarul Nicuşor Dan şi, în mod evident, va veni şi cu propria viziune”, a spus Ludovic Orban la sediul PNL.

El a mai spus că Ilie Bolojan a luat o decizie corectă în privinţa desemnării candidatului la funcţia de primar.

„A ales un om care este onest, un om care este cinstit, un om care deja a demonstrat în administraţie că este un om care se pricepe şi care face performanţă şi a ales şi un om pozitiv”, a precizat Orban.

Orban spune că este deschis unei reveniri în PNL

Ludovic Orban s-a referit şi la o întoarcere în PNL. „Decizia nu este numai decizia mea, în ceea ce ne priveşte pe noi, Forţa Dreptei. Suntem deschişi la deschiderea de discuţii, trebuie să fie deschidere de ambele părţi. Recunosc că am purtat cu preşedintele Ilie Bolojan o discuţie, în care am constatat că suntem deschişi să începem discuţii”, a spus liderul Forţa Dreptei.

vot
LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău

Ludovic Orban a mai afirmat că „acest rezultat, cu siguranţă, consolidează componenta reformistă din cadrul guvernării”.

„Acest rezultat consolidează poziţia premierului, atât în interiorul PNL, cât şi în raport cu colegii de coaliţie, cu PSD. Sper ca, după acest rezultat, PSD să înceteze cu strategia pe care au declanşat-o în urmă cu o lună de zile, să se pună serios pe treabă, să înceteze cu atacurile şi cu blocarea deciziilor în coaliţie”, a subiniat Orban.

Despre relaţia de încredere între Palate, Orban a spus: „Din punctul meu de vedere, rezultatul de astăzi nu face decât să consolideze relaţia dintre preşedinte şi premier”.

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul a avut loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

