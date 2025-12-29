Interul lui Cristi Chivu a terminat anul pe primul loc în Serie A. Cum arată clasamentul din Italia

Stiri Sport
29-12-2025 | 07:23
cristi chivu
Getty

Echipa italiană Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 17-a din Serie A.

autor
Stirileprotv

Interul lui Chivu a dominat autoritar prima parte a meciului, ratând în minutul 27 prin Lautaro Martinez, pentru ca în minutul 35 Marcus Thuram să trimită mingea în poartă, după o pasă a lui Lautaro, dar argentinianul se afla în ofsaid şi golul a fost anulat de VAR.

Atalanta a avut prima ocazie importantă în minutul 41, Scamacca nu a ajuns la o minge trimisă pentru lovitura sa de cap. În minutul 56 Luis Enrique a intrat în careu, şutul lui a fost respins de Carnesecchi până la Barella care nu a găsit însă poarta. Inter a reuşit să deschidă scorul în minutul 65, când Esposito l-a servit pe Lautaro Martinez, iar acesta a înscris. Atalanta a ratat o şansă uriaşă în minutul 86, prin Samardzic, care a irosit pasa excelentă a lui De Ketelaere, şutând pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă, potrivit News.ro.

Datorită acestui succes, „nerazzurrii” încheie anul pe primul loc al clasamentului, cu 36 de puncte, având un avans de un punct față de AC Milan și de două puncte față de Napoli, echipele de pe pozițiile a doua și a treia. Clasamentul complet din Serie A poate fi consultat AICI.

Sursa: News.ro

Etichete: italia, inter, Cristi Chivu, Inter Milano, serie a,

Dată publicare: 29-12-2025 07:17

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Reacția lui Cristi Chivu, după ce echipa sa a ratat 3 penaltiuri și a fost eliminată din Supercupa Italiei: ”Nu am regrete”
Stiri Sport
Reacția lui Cristi Chivu, după ce echipa sa a ratat 3 penaltiuri și a fost eliminată din Supercupa Italiei: ”Nu am regrete”

Echipa italiană Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 3-2. Nerazzurii au ratat trei penaltiuri, faţă de doar două ale adversarilor.  

Chivu, după înfrângerea cu Liverpool: „Un egal era mai echitabil. O decizie a schimbat soarta meciului”
Stiri Sport
Chivu, după înfrângerea cu Liverpool: „Un egal era mai echitabil. O decizie a schimbat soarta meciului”

Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, este de părere că un egal ar fi fost mai echitabil la meciul de pe teren propriu cu Liverpool, din Liga Campionilor.

Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah
Stiri Sport
Gluma făcută de Cristi Chivu înainte de Inter - Liverpool. Cum a comentat absența lui Salah

 

Interul pregătit de Cristi Chivu va întâlni, marți (9 decembrie), la Milano, pe Liverpool, în cadrul Champions League.

Recomandări
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum
Stiri actuale
Ședință azi la CCR pe pensiile speciale ale magistraților, după două amânări și o ședință fără cvorum

CCR a amânat pentru luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

29:49

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28