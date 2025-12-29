Interul lui Cristi Chivu a terminat anul pe primul loc în Serie A. Cum arată clasamentul din Italia

Interul lui Chivu a dominat autoritar prima parte a meciului, ratând în minutul 27 prin Lautaro Martinez, pentru ca în minutul 35 Marcus Thuram să trimită mingea în poartă, după o pasă a lui Lautaro, dar argentinianul se afla în ofsaid şi golul a fost anulat de VAR.

Atalanta a avut prima ocazie importantă în minutul 41, Scamacca nu a ajuns la o minge trimisă pentru lovitura sa de cap. În minutul 56 Luis Enrique a intrat în careu, şutul lui a fost respins de Carnesecchi până la Barella care nu a găsit însă poarta. Inter a reuşit să deschidă scorul în minutul 65, când Esposito l-a servit pe Lautaro Martinez, iar acesta a înscris. Atalanta a ratat o şansă uriaşă în minutul 86, prin Samardzic, care a irosit pasa excelentă a lui De Ketelaere, şutând pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă, potrivit News.ro.

Datorită acestui succes, „nerazzurrii” încheie anul pe primul loc al clasamentului, cu 36 de puncte, având un avans de un punct față de AC Milan și de două puncte față de Napoli, echipele de pe pozițiile a doua și a treia. Clasamentul complet din Serie A poate fi consultat AICI.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













