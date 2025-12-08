Rezultate parțiale la alegerile din Capitală, situația pe sectoare. Băluță, aproape să piardă și în sectorul în care e primar

Candidatul PNL Ciprian Ciucu (actual primar în sectorul 6) este noul primar general al Capitalei. El a câștigat scrutinul cu peste 36% dintre voturile exprimate, circa 210.000, conform rezultatelor parțiale ale Autorității Electorale Permanente.

Pe locul secund s-a clasat, suprinzător (prin prisma sondajelor de opinie prezentate pre-alegeri) candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu aproape 22% dintre voturile bucureștenilor.

Candidatul PSD, Daniel Băluță, primar al sectorului 4 din Capitală, a completat podiumul, cu un procentaj de aproape 21% din sufragii, respectiv cu un număr de aproape 120.000 de voturi.

În ceea ce privește situația pe sectoare, Ciprian Ciucu, candidatul PNL a câștigat în cinci din cele șase, respectiv în toate sectoarele în afară de 4, în care a câștigat actualul primar de sector, Daniel Băluță. De reținut, însă, că diferența cu care Băluță a câștigat sectorul în care este primar în fața lui Ciucu este de doar circa 1.000 de voturi.

Cel mai bun procentaj a fost obținut de candidatul PNL în „fieful propriu”, respectiv în sectorul 6, al cărui primar este. Aici a luat peste 50%, respectiv peste 61.000 de voturi.

Cu excepția sectorului 4, Anca Alexandrescu a obținut locul secund în toate celelalte cinci sectoare.

