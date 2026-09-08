”Troc politic”: AUR a preluat conducerea televiziunii naționale, PSD primește radioul public. Riscul uriaș sesizat de PNL

"PSD a făcut astăzi un pas extrem de grav: a votat propunerea AUR pentru conducerea televiziunii publice. Nu este o simplă numire. Este rezultatul unei înţelegeri politice între PSD şi AUR, prin care social-democraţii au decis să dea pe mâna unui partid extremist una dintre cele mai importante instituţii de informare din România. Votul de astăzi confirmă ceea ce am spus în urmă cu o săptămână: PSD şi AUR lucrează împreună şi îşi votează reciproc oamenii şi interesele. De această dată, miza este însă mult mai mare: televiziunea naţională", se arată într-un comunicat al PNL.

Liberalii consideră că TVR este o instituţie plătită de toţi românii şi prin intermediul ei se informează milioane de oameni, iar "într-un moment în care România este la graniţa unui război, iar dezinformarea şi propaganda reprezintă ameninţări reale, controlul informaţiei publice nu poate deveni moneda unui troc politic între PSD şi forţe extremiste".

"Este cu atât mai grav cu cât AUR promovează constant mesaje anti-europene şi preia narative care afectează încrederea românilor în instituţiile statului, în Uniunea Europeană şi în parteneriatele strategice ale României. PSD trebuie să explice public de ce a ales să pună televiziunea naţională pe mâna forţelor extremiste şi ce a primit în schimb. Informarea corectă a românilor este o chestiune de interes naţional şi de securitate naţională. TVR nu este televiziunea PSD şi nu este televiziunea AUR. Este televiziunea tuturor românilor", a mai transmis PNL.