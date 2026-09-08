Fostul ministru al Muncii a transmis că a făcut parte dintr-o delegaţie economică, la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care a acoperit toate costurile aferente, notează Agerpres.

Florin Manole a mai spus că a participat „pentru a acoperi temele referitoare la legislaţia muncii”, datorită experienţei pe care a dobândit-o.

„Delegaţia economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României care a acoperit şi toate costurile aferente. Camera se autofinanţează, nu foloseşte fonduri publice şi are dreptul de a-şi organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislaţia muncii, datorită experienţei pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile. Consider că este absolut legitim să răspund pozitiv invitaţiilor organizaţiilor profesionale sau neguvernamentale înfiinţate legal şi care promovează drepturile şi interesele companiilor româneşti”, a transmis presei Florin Manole.

Controverse după „deplasarea de lux” la Mykonos

PNL a cerut PSD să explice public „deplasarea de lux” la Mykonos a fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole, alături de judecătorul Curţii Constituţionale a României Cristian Deliorga, Victor Ponta, alţi foşti miniştri şi oameni de afaceri.

„PSD şi participanţii trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli şi în baza căror criterii au fost selectaţi pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situaţia profesorilor, medicilor, pensionarilor şi a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită 'insula bogaţilor'. Toţi participanţii, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicaţii clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informaţiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerţ şi Industrie a României”, preciza PNL.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR, István-Loránt Antal, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrii, dar şi oameni de afaceri au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie, potrivit dezvăluirilor PressOne.