Acuzații grave la adresa lui Sorin Grindeanu, lansate de George Simion: ”Ce blocuri a luat ca şpagă”, ”PSD merită să dispară”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un val de acuzații la adresa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democratul i-a cerut lui Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier.

”Dragi prieteni, când credeam că nu se poate mai penibil şi mai controlat şi mai sistem şi mai securist ca Marcel Ciolacu, iată că a apărut Sorin Grindeanu, acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei sale. Şi acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa cu Dăruieşte Viaţă ca să nu ocupe cumva funcţia de vicepremier, că periclitează relaţiile cu Statele Unite. Periclitează relaţiile cu Statele Unite, am o listă lungă de persoane, pornind de la ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care a făcut nişte compromisuri, cu adevărat care o compromit pentru acea întâlnire scurtă cu Marco Rubio”, a afirmat preşedintele AUR, potrivit News.ro.

El susţine că relaţiile cu SUA sunt periclitate în primul rând de Grindeanu.

”Dar cred că relaţiile cu Statele Unite, în primul rând le periclitează domnul Sorin Grindeanu, care a participat la anularea alegerilor. Sorine, so ce? Sorin, fii cuminte. Îl ai pe un penal acolo în funcţia de vicepremier. Îl cheamă Marian Neacşu. Îl cunoşti? Da, Sorine? Ăsta-i PSD-ul tău? Departe de mine să îi îndrăgesc pe cei care au sau nu au Statele Unite, pe Donald Trump, la inimă. Dar ce-i corect, e corect Şi eu sunt un om corect. Sorin Grindeanu şi acest PSD merită să dispară, merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii. Unii suntem trumpişti, cum suntem noi de la AUR, alţii nu sunt trumpişti şi l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, a mai afirmat Simion.

Într-un limbaj dur, liderul AUR i-a amintit lui Grindeanu că a călători cu avioane plătite de compania Nordis.

”Dacă tot aţi făcut o coaliţie, nu te da fată virgină, Sorine, când tu te-ai coţăit cu toată lumea prin toate avioanele Nordis şi nu numai. Ar fi foarte bine dacă cei care au demnitate i-ar aminti lui Sorin Grindeanu ce blocuri a luat ca şpagă şi despre excursiile din Nordis şi dacă ar spune cei din coaliţie care o susţin pe Oana Gheorghiu, nu e cazul meu, totul despre acest escroc, acest infractor numit Sorin Grindeanu, liderul coaliţiei”, a mai spus George Simion.

Reacția lui George Simion vine la scurt timp după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu - vicepremier, ca ”să nu compromitem relația cu SUA”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













