Acuzații grave la adresa lui Sorin Grindeanu, lansate de George Simion: ”Ce blocuri a luat ca şpagă”, ”PSD merită să dispară”

Stiri Politice
29-10-2025 | 11:37
Sorin Grindeanu, George Simion
colaj FOTO / INQUAM/Octav Ganea

Liderul AUR, George Simion, a lansat un val de acuzații la adresa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după ce social-democratul i-a cerut lui Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier.

autor
Cristian Matei

Dragi prieteni, când credeam că nu se poate mai penibil şi mai controlat şi mai sistem şi mai securist ca Marcel Ciolacu, iată că a apărut Sorin Grindeanu, acest penibil care a executat tot ce i s-a dat de-a lungul carierei sale. Şi acum e deranjat de Oana Gheorghiu, tipa cu Dăruieşte Viaţă ca să nu ocupe cumva funcţia de vicepremier, că periclitează relaţiile cu Statele Unite. Periclitează relaţiile cu Statele Unite, am o listă lungă de persoane, pornind de la ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care a făcut nişte compromisuri, cu adevărat care o compromit pentru acea întâlnire scurtă cu Marco Rubio”, a afirmat preşedintele AUR, potrivit News.ro.

El susţine că relaţiile cu SUA sunt periclitate în primul rând de Grindeanu.

”Dar cred că relaţiile cu Statele Unite, în primul rând le periclitează domnul Sorin Grindeanu, care a participat la anularea alegerilor. Sorine, so ce? Sorin, fii cuminte. Îl ai pe un penal acolo în funcţia de vicepremier. Îl cheamă Marian Neacşu. Îl cunoşti? Da, Sorine? Ăsta-i PSD-ul tău? Departe de mine să îi îndrăgesc pe cei care au sau nu au Statele Unite, pe Donald Trump, la inimă. Dar ce-i corect, e corect Şi eu sunt un om corect. Sorin Grindeanu şi acest PSD merită să dispară, merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii. Unii suntem trumpişti, cum suntem noi de la AUR, alţii nu sunt trumpişti şi l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, a mai afirmat Simion.

Într-un limbaj dur, liderul AUR i-a amintit lui Grindeanu că a călători cu avioane plătite de compania Nordis.

Citește și
Oana Gheorghiu
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu - vicepremier: „Să nu compromitem relația cu SUA”

”Dacă tot aţi făcut o coaliţie, nu te da fată virgină, Sorine, când tu te-ai coţăit cu toată lumea prin toate avioanele Nordis şi nu numai. Ar fi foarte bine dacă cei care au demnitate i-ar aminti lui Sorin Grindeanu ce blocuri a luat ca şpagă şi despre excursiile din Nordis şi dacă ar spune cei din coaliţie care o susţin pe Oana Gheorghiu, nu e cazul meu, totul despre acest escroc, acest infractor numit Sorin Grindeanu, liderul coaliţiei”, a mai spus George Simion.

@georgesimionoficial

So Ce? Sorin, brelocul sistemului

♬ sunet original - GEORGE SIMION

Reacția lui George Simion vine la scurt timp după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu - vicepremier, ca ”să nu compromitem relația cu SUA”.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, sorin grindeanu, aur, oana gheorghiu,

Dată publicare: 29-10-2025 11:07

Citește și...
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după atacul lui Grindeanu: ”Nu am fost singura tulburată”. Ce spune acum despre Trump
Stiri actuale
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după atacul lui Grindeanu: ”Nu am fost singura tulburată”. Ce spune acum despre Trump

Oana Gheorghiu reacționează după atacul lui Sorin Grindeanu, care a catalogat decizia premierului de a o numi vicepremier drept un ”dezastru”. Gheorghiu spune că nu l-ar mai critica pe Trump și susține loialitatea față de SUA.  

Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu - vicepremier: „Să nu compromitem relația cu SUA”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă propunerea Oana Gheorghiu - vicepremier: „Să nu compromitem relația cu SUA”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi „compromisă" relația cu Statele Unite ale Americii.

Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu se va ajunge într-o astfel de situație în timpul mandatului său. Declarațiile vin după ce Geprge Simion s-a declarat deschis la o guvernare AUR-PSD.

Recomandări
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru
Stiri actuale
Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru

Statele Unite au decis redimensionarea trupelor americane din flancul estic al Europei, inclusiv din România. Potrivit ministrului Apărării, circa 1.000 de militari americani rămân pe teritoriul țării noastre.  

Mii de sindicaliști protestează în fața Guvernului. „Măsurile luate de Guvernul Bolojan au atins toţi oamenii cinstiţi”
Stiri Sociale
Mii de sindicaliști protestează în fața Guvernului. „Măsurile luate de Guvernul Bolojan au atins toţi oamenii cinstiţi”

Câteva mii de sindicalişti s-au adunat miercuri în faţa Guvernului pentru a protesta, semnalând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii României.

