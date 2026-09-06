După cinci ani în care nu au fost în stare să ducă la capăt reforma asumată, aceştia au lăsat în urmă o notă de plată de aproape 800 de milioane de euro, a mai adăugat el, relatează Agerpres.

Adrian Axinia avertizează că eşecul PNRR riscă să fie folosit acum drept pretext pentru noi taxe şi impozite şi susţine că salariile medicilor, profesorilor şi angajaţilor din sistemul de ordine publică pot fi majorate prin reforme reale, eliminarea sinecurilor de partid şi reducerea aparatului administrativ inutil.

"Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu şi Dominic Fritz au renunţat la legea salarizării unitare şi acum încearcă să arunce vinovăţia de la unul la altul. Este o lege pe care şi-au asumat-o în urmă cu cinci ani şi pe care nu au reuşit să o promoveze nici până acum.

Nota de plată este un mizilic de aproape 800 de milioane de euro. La mijloc este un calcul electoral. Băieţii de la PSD, PNL, USR şi UDMR ştiu că singura lor şansă de a intra în Parlament peste doi ani ţine de voturile angajaţilor de la stat. Nu şi-au asumat să-i supere în vreun fel, de teamă ca nu cumva să pice meteoritul pe ei, aşa cum s-a întâmplat cu PDL-ul lui Băsescu şi Boc, în 2012.

Soluţii pentru creşterea salariilor bugetarilor există, dar ele presupun curaj şi reforme reale, nu spoieli. Reorganizarea administrativ-teritorială, prin comasarea comunelor sau a unor judeţe, ar genera economii însemnate la buget şi ar elimina mulţi politruci plătiţi să taie frunze la câini. La fel şi desfiinţarea unor instituţii unde nu se face nimic sau comasarea unor instituţii ale căror atribuţii se repetă.

Medicii, profesorii şi cei care lucrează în sistemul de ordine publică trebuie să primească salarii mai mari. Dar acest lucru este posibil doar atunci când scăpăm de băieţii cu carnete de partid.

După eşecul legii salarizării a apărut şi o monstruozitate: o lege promovată de toate partidele din Coaliţia Disfuncţională, PSD, PNL, USR şi UDMR. Ei bine, acest act normativ spune că, dacă nu s-au realizat anumite venituri din PNRR, de exemplu, pe legea salarizării unitare, pe cale de consecinţă, ministerele de resort, în cazul acesta Ministerul Muncii, trebuie să-şi taie cheltuielile. Dacă nu au cum să facă asta, vor trebui crescute taxe şi impozite.

Veţi vedea că, nu peste mult timp, ne vor explica faptul că eşecul PNRR se va transforma în prilej de mărire a impozitelor.

Staţi să vină iarna şi vor încerca iarăşi să ne înfometeze prin creşterea impozitelor locale, după ce anul trecut le-au dublat.", a declarat europarlamentarul AUR/ECR Adrian Axinia.

România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR din cauza legii salarizării

La data de 26 august, președintele Nicușor Dan anunță că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens privind legea salarizării și și-au asumat pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR.

Șeful statului a mai precizat că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană.

Șeful statului a mai spus că „această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022”.

Legea salarizării este aproape finalizată din punct de vedere tehnic

„Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic. Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar”, a menționat președintele în mesaj.