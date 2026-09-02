Simion l-a atenţionat pe Nicuşor Dan că AUR nu este PNL şi că depăşeşte mult cadrul constituţional, încercând să intervină în viaţa internă a partidelor şi a precizat că trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne, relatează News.ro.

"Sunt 120 de zile de când România nu are un guvern stabil, lucru fără precedent. Constituţia României prevede modalităţile prin care românii sunt lăsaţi să decidă asupra configuraţiei Guvernului, asupra conducătorilor României. De 120 de zile, Nicuşor Dan ţine ţara blocată", a spus preşedintele AUR într-o conferinţă.

Simion a precizat că "există multe speculaţii, le-a văzut şi în preajma încercării instalării Guvernului abuziv Veştea, le vede şi acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar, care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul şi din exteriorul României".

"Lucrul acesta nu se va face cu implicarea AUR. Cei care încearcă să reîncălzească aceeaşi ciorbă şi care îi păcălesc pe oameni, gata, săptămâna aceasta vom avea o nominalizare, săptămâna viitoare, iată, s-au găsit voturile, probabil încearcă să-şi facă meseria, indiferent de instituţia în care lucrează, dar contribuie la dezinformare. Noi v-am spus de fiecare dată cum stau lucrurile: nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare", a subliniat Simion.

El a menţionat că, dacă vrem să ieşim din această criză economică, politică şi socială, avem nevoie de o majoritate parlamentară stabilă şi de un guvern pentru următorii patru ani.

"Orice guvern instalat acum nu va face decât să adâncească această criză şi nu va face viaţa românilor mai bună. Nu este nicio diferenţă între guvernul demis de noi, Guvernul Bolojan, şi surogatele de guvern. Nicuşor Dan încalcă Constituţia României", a mai afirmat preşedintele AUR, el arătând că şeful statului exclude AUR de la consultări şi jigneşte o parte din cetăţenii României.

"Îl atenţionez pe Nicuşor Dan că AUR nu este PNL şi că depăşeşte mult cadrul constituţional, încercând să intervină în viaţa internă a partidelor. Este o greşeală enormă, venită şi din partea lui Nicuşor Dan şi din partea altor vectori de influenţă. Decizia AUR, reconfirmată şi la Consiliul Naţional de Conducere din Mehedinţi, pe care l-am avut la sfârşitul săptămânii trecute, este clară, şi comunicăm direct cu românii, spunându-le adevărul", a precizat el.

Simion îi reproșează lui Nicușor Dan că nu a ales unul dintre cei doi premieri propuși

Potrivit lui Simion, normal, constituţional, legal, democratic din partea lui Nicuşor Dan era să aleagă unul dintre cei doi premieri propuşi la momentul respectiv, fie Sorin Grindeanu, fie Siegfried Mureşan.

"La fel, normal, era din partea lui Ilie Bolojan să plece, odată ce a fost demis, să nu se agaţe de scaun. Nu face acest lucru. Pretextul iniţial era vestitul program PNRR, păgubosul pentru români program PNRR. A rămas în funcţie până pe 31 august, având această justificare, programul PNRR. Nu a fost în stare să gestioneze acest program corespunzător, a pierdut foarte mulţi bani, nu au avut un consens în fosta coaliţie guvernamentală şi a dat încă o dată dovada domnul Bolojan de incapacitate. Împreună cu toată echipa din jurul dumnealui, cu doamna Buzoianu, cu domnul Pîslaru, cu domnul Miruţă şi aşa mai departe. (..) Este 2 septembrie. Domnul Bolojan poate pleca. Unul dintre miniştri sau unul dintre vicepremieri poate să îi ia locul ca interimar, până ajungem la alegeri, pentru că în mod clar nu există o majoritate, lucrul ăsta se va vedea, şi la votul care, oricât ar vrea Nicuşor Dan să-l întârzie, noi ne dorim să fie cât mai rapid, aşa este normal, aşa este constituţional, tot îl vom avea aici în Parlament", a mai spus preşedintele AUR.

George Simion a menţionat că "trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne".

"Soluţia este democraţia, nu afundarea în lovitura de stat, nu totalitarism", a completat Simion.

Guvernul Bolojan a fost demis la data de 5 mai cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost inițiată de PSD și de AUR.