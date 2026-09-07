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Scandalul deplasării la Mykonos. PNL cere explicații PSD, Florin Manole reacționează: „Nu au fost folosite fonduri publice”

Stiri Politice
Data publicării:
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PNL cere PSD să explice deplasările de lux ale judecătorului numit de social-democrați la CCR Cristian Deliorga la Mykonos și apoi pe Coasta de Azur, alături de foști miniștri ai partidului, oameni de afaceri, dar și de Victor Ponta. 

autor
Cristian Anton

PNL cere PSD să explice public "deplasarea de lux" la Mykonos a fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole, alături de judecătorul Curţii Constituţionale a României Cristian Deliorga, Victor Ponta, alţi foşti miniştri şi oameni de afaceri, se arată într-un comunicat al formaţiunii, citat de Agerpres.

"PSD şi participanţii trebuie să explice scopul real al călătoriei, de ce au fost suportate aceste cheltuieli şi în baza căror criterii au fost selectaţi pasagerii. Fostul ministru PSD, Petre-Florin Manole, care deplânge public situaţia profesorilor, medicilor, pensionarilor şi a tinerilor fără locuri de muncă, trebuie să explice cum se împacă acest discurs cu deplasările într-un avion privat către Mykonos, supranumită 'insula bogaţilor'. Toţi participanţii, inclusiv Victor Ponta, prietenul PSD din Parlament, trebuie să ofere explicaţii clare. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea costa aproximativ 50.000 de euro. Informaţiile apărute ulterior arată că una din deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerţ şi Industrie a României", precizează sursa citată.

Reacția lui Florin Manole, deputat PSD

Delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României care a acoperit și toate costurile aferente. Camera se autofinanțează, nu folosește fonduri publice și are dreptul de a-și organiza propriile evenimente. Am participat pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care am dobândit-o. Deplasarea s-a derulat pe parcursul unei singure zile. Consider că este absolut legitim să raspund pozitiv invitațiilor organizațiilor profesionale sau neguvernamentale înființate legal și care promovează drepturile și interesele companiilor românești.

PNL consideră că magistratul Cristian Deliorga trebuie să precizeze de ce un judecător constituţional a acceptat o asemenea deplasare, alături de politicieni şi oameni de afaceri, cine l-a invitat şi dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii, au mai transmis liberalii, care au menţionat că, de asemenea, acesta trebuie să dea explicaţii şi în legătură cu acuzaţia din mass-media privind o a doua deplasare cu avion privat, pe Coasta de Azur, împreună cu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi "un controversat om de afaceri, condamnat penal".

Cazul zborurilor Nordis, ”o meteahnă a PSD”

Potrivit liberalilor, organele competente, inclusiv CCR, trebuie să se autosesizeze în aceste două cazuri şi să verifice dacă asemenea relaţii au afectat sau puteau afecta independenţa judecătorului.

"PSD nu poate plânge în faţa camerelor pentru românii cu venituri mici, iar în afara lor să organizeze vacanţe de lux cu avioane private către destinaţiile milionarilor, în care sunt invitaţi decidenţi importanţi ai CCR. După cazul zborurilor Nordis, care se dovedeşte a nu fi unul singular, ci o meteahnă a PSD, această formaţiune nu mai poate cere românilor încredere, în timp ce în jurul partidului continuă să apară relaţii privilegiate între politicieni, oameni de afaceri şi persoane aflate în funcţii-cheie în stat. Românii au dreptul să ştie cine plăteşte, cine invită şi ce interese se află în spatele acestor deplasări", a mai transmis PNL.

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Sursa: Agerpres

Etichete: PNL, explicatii, PSD, lux, judecator, CCR,

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