Teoretic, ar trebui să fie o formalitate, pentru că inițiatorii moțiunii susțin că au 20 de semnături în plus, față de câte voturi ar avea nevoie ca să dea jos Guvernul. Cert este că această criză politică îngrijorează Uniunea Europeană. De la Strasbourg vin critici la adresa PSD care a decis să colaboreze cu AUR deși Sorin Grindeanu a dat asigurări că nu se va întâmpla.

Depunerea moțiunii de cenzură a fost anunțată în Parlament de liderul AUR, George Simion, fără să aibă lângă el pe cineva de la PSD. Ar fi strâns 253 de semnături de la PSD, AUR, PACE - Întâi România, POT și neafiliați. Simion insistă că pentru moment AUR nu are o înțelegere cu PSD ca să formeze împreună Guvernul.

George Simion, președintele AUR: „Niciodată să nu spunem niciodată”.

Asta în timp ce în campania pentru prezidențialele din 2024 spunea contrariul.

George Simion: „Suntem în aprilie 2026, într-o criză politică şi nu sunt dispus mai departe să mă pronunţ cu privire la viitoare coaliţii de guvernare. Viitoare coaliţii de guvernare se vor discuta după ce domnul Ilie Bolojan nu o să mai fie premier”.

Cei de la PSD au anunțat depunerea moțiunii printr-un comunicat de presă și i-au reproșat premierului Ilie Bolojan că nu ar fi implementat nicio reformă autentică.

Premierul îi acuză deschis pe social-democrați că au încălcat toate înțelegerile din coaliție și au fugit de răspunderea guvernării. Mai mult, Bolojan a atras atenția că românii vor fi cei care vor plăti nota de plată a crizei politice.

Ilie Bolojan: „PSD, care a dinamitat guvernarea, încălcând toate înțelegerile care au fost făcute de comun acord, ei căutând un aliat pentru această moțiune, pe de o parte își mărește șansele de a trece moțiunea, pe de altă parte pregătește o nouă alianță, și asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează. Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR”.

În martie, aflat în vizită la Bruxelles, Sorin Grindeanu le-a spus partenerilor europeni din grupul socialiștilor și democraților, din care face parte și PSD, că exclude orice colaborare cu AUR.

Astăzi, președinta acestui grup din Parlamentul European și-a exprimat speranța că, deși au depus moțiunea cu cei din AUR, social-democrații nu vor forma un guvern cu formațiunea condusă de George Simion.

Iratxe García, Președinta Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European: „Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus că nu există un acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern. Sper ca, atunci când va exista un nou guvern, acesta să nu fie în niciun caz cu extrema dreaptă”.

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European: „Văd foarte multe motive de îngrijorare în faptul că socialiștii se distanțează acum de schimbările necesare din România, de lucrurile care trebuie făcute. De ce pun sub semnul întrebării un guvern pro-european de succes?”

Și președinta grupului Renew s-a alăturat criticilor.

Valérie Hayer, Președinte Renew: „Este iresponsabil din partea socialiștilor români să se alinieze cu cei care subminează țara și Europa, cu aliați ai Rusiei. România nu își poate permite acest lucru”.

Pentru ca moțiunea să treacă marți în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului trebuie să adune 233 de voturi.