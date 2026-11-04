Temperaturile se mențin sub valorile normale în sudul, dar și în estul României. Pleacă de la 6...7 grade în nord-est și în depresiuni și ajung la 13...14 grade în vestul țării, dar și la malul mării.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă. Apar și câteva ploi slabe, iar vântul are unele intensificări. Temperaturile, puțin mai ridicate decât marți, ajung la 13...14 grade pe litoral.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se încălzește ușor. Norii vor fi numeroși, însă doar izolat s-ar putea să mai vină câțiva stropi de ploaie, iar vântul va fi mai insistent.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă. O să plouă slab în unele zone, iar la munte, la altitudini mari, predomină ninsorile. Maximele ajung la 9 grade la Iași și Bacău.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori, însă ploile pot să apară întâmplător. După prânz vor fi cel mult 13 grade la Satu Mare.

În ținuturile vestice găsim vreme mai bună în Crișana și în Banat, pe unde vedem un pic soarele printre nori. În rest, cerul rămâne acoperit și s-ar putea să mai picure puțin.

În Transilvania găsim vreme închisă, poate câteva ploi sporadice și cel mult 12 grade pe la Alba Iulia. Vântul nu pune probleme, iar la noapte, la Miercurea-Ciuc, vor fi minus 4 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, cerul rămâne acoperit și o să plouă în multe zone. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge la 13 grade la Drobeta-Turnu Severin.

În sudul țării avem înnorări persistente și ploi slabe. Vântul nu mai pune probleme și se încălzește ușor. La Giurgiu se ating 12 grade.

Vremea în București

În București, vântul se domolește miercuri. O să picure trecător și vor fi 11 grade pe la amiază.

Joi cerul rămâne acoperit pe parcursul zilei, dar către seară se degajează treptat. Se răcește și vor fi cel mult 9 grade.

Vineri se arată soarele și se încălzește ușor. Temperatura urcă până la 13 grade, iar vântul devine puțin mai activ.

Sâmbătă se anunță încă o zi cu soare și câțiva nori trecători, dar se face mai frig. După prânz se vor înregistra în jur de 10 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minima va ajunge la minus 1 grad la marginea Bucureștiului.

Vremea la munte

La munte, miercuri avem vreme mai rece decât marți, un pic de soare în masivele vestice și cer acoperit în rest. Mai apar câteva ploi slabe în Carpații Meridionali și în Orientali, iar la altitudini mari vor fi în special ninsori.

Joi temperaturile continuă să scadă. Mai vin câteva ploi slabe în masivele sudice și în cele vestice, iar în zonele de creastă mai sunt posibile precipitații mixte. În rest apare puțin și soarele printre nori.

Vineri se mai încălzește puțin, însă frigul persistă mai ales dimineața și noaptea. Predomină vremea frumoasă, dar în noaptea următoare se adună norii în Carpații Meridionali și în Orientali, pe unde sunt posibile precipitații slabe mixte.

Sâmbătă vremea rămâne rece pentru această perioadă. Atmosfera va fi însorită, vântul puțin mai activ și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.