Dimineața sunt condiții de ceață pe la câmpie, iar în sud și în ținuturile estice avem nori de joasă altitudine. Apoi se arată soarele, iar vântul devine mai insistent în estul și în sud-estul României.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici, atmosfera se menține însorită toată ziua, dar se face mai frig decât vineri. Maximele se opresc pe la 8...9 grade, valori mai scăzute decât ar fi normal la această dată. Se întețește și vântul, care o să bată cu 40...45 km/h.

Un aer mai rece pătrunde și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Temperaturile pierd 3...4 grade față de ziua trecută. Vor fi cel mult 8 grade pe la prânz. Avem vreme frumoasă aproape peste tot și un vânt destul de activ, care ajunge și aici la viteze de 45 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este cam înnorat în prima parte a zilei, dar nu vorbim deloc despre ploi. Cerul se degajează mai târziu. Vântul se intensifică și în această zonă, iar temperaturile rămân scăzute. Nu reușesc să treacă de 5...6 grade. Noaptea aduce valori negative, în jur de minus 4 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este un pic de ceață acum dimineața, dar cerul se înseninează după prânz. Vântul nu prea se simte, dar se mai răcește puțin față de vineri. Maximele se opresc pe la 9 grade. La noapte, temperaturile coboară din nou sub pragul înghețului.

Și în vestul țării este ceață la începutul zilei, iar în județul Hunedoara a fost emis și un cod galben, valabil până la ora 8. Amiaza aduce soare și vreme bună, însă temperaturile sunt mai scăzute decât ar fi normal. Ajung cu greu pe la 9...10 grade.

Cel mai frig o să fie în Transilvania, mai exact în depresiunile de aici. La Miercurea Ciuc, sâmbătă se vor înregistra doar vreo 4 grade, iar la noapte s-ar putea să fie ger. Norii nu prea apar în această zonă, iar vântul bate ceva mai tare la munte, la altitudini mari.

În Oltenia avem o dimineață cu atmosferă închisă și ceață pe la câmpie. Apoi apare soarele și temperaturile ajung pe la 12 grade în vestul provinciei. Vineri, pe aici s-au atins 14 grade.

Vremea se mai răcește și în sudul României, iar maximele se opresc la 11 grade în Lunca Dunării. Este cam înnorat în prima parte a zilei și vorbim despre nori de joasă altitudine.

Vremea în București

Și în București avem o dimineață cam mohorâtă, dar atmosfera devine însorită mai târziu. După cele 12 grade de vineri, maxima se oprește la 9 grade. La noapte se înnorează din nou și se face mai frig. Mâine în zori se vor înregistra în jur de zero grade.

Vremea la munte

Temperaturile scad și în zonele montane. Dimineața sunt ceva înnorări și condiții de fulguială în Carpații Meridionali și în Orientali. Amiaza aduce soare peste tot și un vânt mai intens în zona Carpaților de Curbură.