Deja sunt făcute programări pe săptămâni bune, chiar dacă serviciile s-au scumpit simțitor. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii dacă drumurile au gheață ori zăpadă, însă specialiștii spun că dau un plus de siguranță și atunci când sunt ude șoselele.

La un service auto din Capitală se muncește fără pauză de câteva zile. Șoferii se așază la coadă de la prima oră.

Cosmin Țane - manager service auto: „Foarte aglomerat, deja ne întindem cu cozi pe o perioadă de 2 chiar și 3 ore și cu programările pe 3 săptămâni ceea ce înseamnă un program plin. Avem temperaturi de 5-6 grade seara, iar anvelopa de iarnă acolo se comportă cel mai bine.”

Schimbarea anvelopelor vine la pachet cu cheltuieli suplimentare. Serviciile de demontare și montare s-au scumpit, spun șoferii, iar nota de plată poate ajunge la câteva sute de lei, în funcție de dimensiunea roților și de serviciile alese.

Șofer: „La anvelope nu foarte mult, dar la servicii da, aproape că s-au dublat.”

Șofer: „480 și ceva de lei... au mai crescut. Totuși e suprafața de rulare și nu trebuie să te joci... geometria, cauciucurile, echilibratul roților contează foarte mult.”

Deși legea nu impune montarea anvelopelor de iarnă la o anumită dată din calendar, temperaturile scăzute pot schimba comportamentul mașinii pe șoseaua umedă.

Un studiu comparativ publicat într-un raport european arată că la o frânare de la 80 de kilometri pe oră, pe asfalt umed, la aproximativ 10 grade Celsius, o mașină echipată cu anvelope de iarnă se oprește în aproximativ 40 de metri, în timp ce una cu anvelope de vară are nevoie de cel puțin 43 de metri.

Cine ignoră condițiile de drum riscă o amendă de până-n 4.000 de lei. În ultimul an, la nivel național, peste 500 de șoferi au fost sancționați pentru că circulau fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.