Vântul devine mai insistent în estul și în sud-estul țării, pe unde o să bată cu 40...55 km/h, iar temperaturile ajung la valori normale în regiunile sudice și în sud-est. Maximele pornesc de la 5 grade în jumătatea de nord a Moldovei și vor ajunge la 15 grade în Oltenia și în Muntenia.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi plăcută, cu soare, câțiva nori trecători și un vânt ceva mai insistent. Temperaturile, mai ridicate decât joi, vor ajunge până la 13 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vor fi înnorări, dar și perioade cu soare, iar acum dimineață este ceață în unele zone. Vântul va avea intensificări, cu viteze de până la 55 km/h. Se încălzește ușor și se ating 14 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina găsim mulți nori, însă doar izolat o să plouă slab și vântul o să bată mai tare. Temperaturile cresc față de ziua trecută. La Bacău se vor atinge 11 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită toată ziua și nu vorbim deloc despre ploi. Se încălzește ușor și la amiază vor fi în jur de 10 grade.

Și în ținuturile vestice se mai încălzește puțin și o să avem atmosferă plăcută pe la amiază. Norii apar destul de rar, iar temperaturile vor ajunge la 11 grade la Timișoara și Reșița.

În Transilvania, acum dimineață, este frig, mai ales în depresiuni, iar în unele zone a apărut ceață. Mai târziu, ceața se risipește, apare soarele, iar la Sibiu și Alba Iulia se vor înregistra 11 grade.

Sud-vestul țării are parte de soare și atmosferă plăcută. Joi s-au înregistrat 10...11 grade, dar astăzi se încălzește și se vor atinge 15 grade în vestul și în sudul Olteniei.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera însorită și se face mai cald decât a fost joi. La Giurgiu se vor înregistra 14...15 grade.

Vremea în București

În București avem vreme bună, se arată soarele și se încălzește ușor. La amiază se ating în jur de 13 grade, o valoare apropiată de normalul perioadei.

Sâmbătă se răcește ușor și se vor înregistra 10 grade la prânz. Atmosfera va fi însorită, norii apar doar trecător, iar vântul va fi puțin mai activ.

Duminică se anunță încă o zi cu soare, vreme bună și în jur de 9 grade la amiază.

Luni se încălzește ușor și după prânz se vor atinge 12 grade. Predomină vremea frumoasă, norii apar doar trecător, iar vântul va sufla slab. În noaptea de luni spre marți, minima coboară la 0 grade în centru, dar la marginea orașului vor fi -3 grade.

Vremea la munte

La munte, avem o zi cu soare, dar va fi rece în toate masivele. Vântul prinde putere în zonele de creastă, pe unde vor fi rafale de 70...90 km/h. La noapte se adună norii, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, pe unde o să cadă lapoviță, iar la altitudini de peste 1.500 de metri vor fi mai ales ninsori.

Sâmbătă cerul se degajează, iar soarele strălucește în cea mai mare parte a zonei montane. Vântul nu mai pune probleme, însă vremea se menține rece.

Duminică rămânem cu atmosfera însorită. Temperaturile cresc ușor, iar în noaptea de duminică spre luni cresc șansele de ploaie în masivele vestice.

Luni se anunță încă o zi frumoasă, cu soare și un vânt puțin mai activ. În noaptea de luni spre marți se adună norii, mai ales în Carpații Occidentali, dar șansele de precipitații vor fi reduse.