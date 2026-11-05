În rest găsim soare, vreme bună și maxime de la 7...8 grade în depresiuni, în Moldova, în Oltenia și în Muntenia, până la 12...13 grade în Banat și în vestul Transilvaniei.

În Dobrogea și Bărăgan se împrăștie norii și o să avem o zi frumoasă, dar destul de rece, cu cel mult 10 grade în termometre. Vântul devine mai insistent pe litoral și ajunge la viteze de 45 km/h.

Vremea în Moldova

Soarele se arată și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Nu mai vorbim deloc despre ploi, însă temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă. Maximele se opresc tot pe la 10 grade, iar la noapte vor fi în jur de 0 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina domină atmosfera însorită, dar în zonele montane mai pot să apară ceva înnorări. Maximele nu trec de 9 grade, iar noaptea aduce valori ușor negative în zona Bucovinei.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme frumoasă. Norii apar destul de rar. Vântul nu prea se simte, dar se mai răcește puțin față de ieri, când s-au atins 14 grade. Astăzi vor fi cel mult 11 grade.

În vestul țării însă va fi cam înnorat. O să picure în special în zona Banatului, iar la munte, la altitudini mari, vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. Pe aici se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 12...13 grade.

În Transilvania avem o dimineață cam rece. Acum sunt -2 grade la Miercurea Ciuc. Este și un pic de ceață în unele zone. Apoi se arată soarele, dar temperaturile nu reușesc să treacă de 7 grade în zona depresionară. Pe la munte mai vin ceva precipitații slabe.

Vremea în Oltenia

În Oltenia cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. O să picure trecător, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât ar trebui. Se vor opri pe la 9...10 grade.

Norii persistă și în sudul țării, dar e posibil să vedem un pic și soarele. Mai sunt ceva condiții de ploaie, dar nu peste tot, iar temperaturile se mențin SUB valorile normale. La noapte o să fie -1 grad în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București nu prea sunt semne de ploaie, dar avem o zi mohorâtă și rece, cu 8...9 grade pe la amiază. La noapte se face mai frig decât noaptea trecută, iar la periferie minima ajunge la pragul înghețului.

Vineri se împrăștie norii și se mai încălzește puțin. Se simte puțin vântul, iar la amiază se ating 13 grade - o valoare apropiată de normalul perioadei.

Sâmbătă avem atmosferă însorită și un vânt activ în cea mai mare parte a zilei. Se răcește din nou și vor fi cel mult 10 grade la orele prânzului.

Ziua de duminică aduce soare, vreme bună și o temperatură de 10 grade în miezul zilei. În noaptea următoare e posibil să se lase ceața, iar la marginea orașului vor fi -2 grade.

Vremea la munte

La munte joi se mai răcește puțin. În Carpații Meridionali și în sudul Occidentalilor este cam înnorat și mai vin câteva precipitații slabe: ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare - la altitudini mari. În rest găsim soare, vreme bună și un vânt destul de liniștit.

Vineri avem atmosferă schimbătoare, cu înnorări, scurte momente însorite și un vânt insistent pe creste. O să mai picure trecător în Carpații Orientali, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile.

Sâmbătă cerul se degajează, iar soarele strălucește în cea mai mare parte a zonei montane. Vântul nu mai pune probleme, însă vremea se menține rece.

Duminică rămânem cu atmosfera însorită. Temperaturile cresc ușor, iar în noaptea de duminică spre luni cresc șansele de ploaie în masivele vestice.