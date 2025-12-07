Vremea azi, 7 decembrie. Plouă slab în multe regiuni, iar atmosfera rămâne mohorâtă în cea mai mare parte a țării

Duminică avem atmosferă mohorâtă în majoritatea regiunilor. O să plouă slab mai ales în vest, în sud și pe partea estică, iar vântul mai are unele intensificări în sud-estul țării.

În nord și în centru vedem puțin soarele printre nori, iar maximele pornesc de la 4 grade în Bucovina și ajung la 11...12 grade la malul mării.

În Dobrogea și Bărăgan, înnorările persistă și vin și câteva reprize de ploaie. În plus, vântul are intensificări, iar pe litoral ajunge la viteze de 55 de km/h. Temperaturile se mențin ridicate la malul mării, pe unde vor fi în jur de 11...12 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot vreme închisă. Nu vedem soarele și o să plouă slab în unele zone, dar vântul mai pierde din intensitate. Se mai încălzește puțin față de ziua trecută, iar după prânz se ating 8 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, însă ploile apar mai ales în zona montană. La altitudini mari sunt condiții de lapoviță și ninsoare. Maximele, la fel ca sâmbătă, se opresc pe la 6...7 grade. Peste noapte e posibil să apară ceața – asociată cu burniță, în unele zone.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vedem puțin soarele printre nori. Nu prea sunt semne de ploaie, dar temperaturile scad ușor. Sâmbătă s-au înregistrat 13 grade în zonă, dar duminică vor fi cel mult 10 grade.

În vestul României cerul rămâne acoperit aproape peste tot. O să plouă slab și se mai răcește puțin. Duminică maximele se opresc la 10 grade, dar și acestea sunt valori peste normalul perioadei. La noapte, pe la câmpie se lasă ceața.

În Transilvania soarele se arată trecător, iar precipitațiile apar mai ales pe la munte: ploi slabe în zonele joase și lapoviță și ninsoare pe creste. Vremea rămâne caldă pentru data din calendar și vor fi în jur de 10 grade la Sibiu și la Alba Iulia.

În zona Olteniei găsim înnorări persistente și mai multe reprize de ploaie pe parcursul zilei. Vântul nu mai creează probleme, dar se face puțin mai răcoare decât sâmbătă. Maximele se opresc la 9 grade.

În sudul țării avem tot atmosferă mohorâtă. O să plouă și în această regiune, iar temperaturile rămân destul de ridicate pentru acest moment al anului și se vor înregistra 8 grade. Peste noapte, în unele zone se formează ceață asociată cu burniță.

În București rămânem cu vremea închisă, dar se mai încălzește puțin. Vântul se domolește, însă e posibil să mai picure trecător sau să burnițeze. Temperatura urcă până la 7 grade. La noapte se mențin condițiile de ploaie, iar minima ajunge la 4 grade.

La munte găsim înnorări persistente în majoritatea masivelor. Pe spații mici o să mai plouă trecător, iar la altitudini mari o să fulguiască sau o să cadă puțină lapoviță. E adevărat că, în unele zone, vedem puțin și soarele printre nori, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de sâmbătă.

