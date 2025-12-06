Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”

Rafale de vânt puternic au lovit sudul-estul țării, iar pe litoral porturile au fost închise. Vântul a intensificat și frigul. La amiază, la malul mării erau aproximativ 8 grade Celsius, dar părea mult mai frig.

Temperatura resimțită a fost de aproape 1 grad.

Pentru întreaga zonă a fost emis un cod galben de vânt, care expira sâmbătă seară. Doar litoralul va rămâne sub alertă până duminică seară.

Marea a fost furioasă și a ridicat valuri mari, de aproape patru metri, în larg, astfel că autoritățile au hotărât să oprească traficul maritim. Deși vântul a fost aprig și valurile s-au spart cu putere, o femeie a făcut baie în mare. Și nu s-a grăbit să iasă, s-a bălăcit în apropierea malului.

Alții s-au mulțumit doar să fotografieze marea agitată, de la distanță.

Vânt puternic a fost în nouă județe din sud-estul țării, care s-au aflat sub atenționare cod galben. Pe litoral, alerta se va menține până duminică seara. De luni, vremea își revine.

Raul Ilea, meteorolog: ”În mare parte din țară, cu maxime ce vor debuta pe parcursul zilei de luni la 5 grade și vor atinge până la 14 grade, iar minimele se vor încadra între -3 și 5 grade.”

Meteorologii spun că toată săptămâna va fi mai cald decât în mod normal în această perioadă.

