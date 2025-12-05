Prognoza meteo pentru patru săptămâni. Cum va fi vremea în perioada următoare și la începutul anului 2026

05-12-2025
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei anunţate vineri de ANM, pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată ţara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice şi centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă deficitară în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendinţă uşor deficitară în nord-vestul ţării.

