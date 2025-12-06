Vremea azi, 6 decembrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 12 grade în vest

Sâmbătă temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar cerul rămâne acoperit în sud și în est. Ploile apar mai ales în ținuturile sudice, pe unde și vântul va fi destul de insistent. În rest găsim vreme mai bună, cu soare și câțiva nori.

Maximele pornesc de la 3 grade în Bucovina și ajung la 12 grade în vest, în nord-vest și la malul mării.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă mohorâtă, cu înnorări persistente și câteva reprize de ploaie. În plus, vântul are intensificări și ajunge la viteze de 65 de km/h. Temperaturile se mențin ridicate pe litoral, pe unde vor fi în jur de 12 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot vreme închisă. Nu vedem soarele, o să plouă, iar vântul bate destul de tare. Temperaturile, în scădere față de vineri, se opresc la 6 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina sunt ceva condiții de ceață acum, dimineața. Apoi cerul rămâne acoperit, însă ploile apar doar pe suprafețe restrânse. Și pe-aici se mai răcește, iar la amiază maximele nu mai trec de 6 grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă, cu soare, vânt domol și temperaturi peste mediile perioadei. Vor fi în jur de 12 grade după prânz, iar pe seară se înnorează și în această zonă.

Și în ținuturile vestice găsim vreme bună și caldă pentru începutul lunii decembrie. E adevărat că, dimineața, vântul bate tare în sudul Banatului, dar apoi atmosfera se liniștește. Maximele ajung și pe-aici la 12 grade, iar peste noapte se adună norii și vin câteva reprize de ploaie.

În Transilvania sunt ceva condiții de ceață la începutul zilei, mai ales în depresiuni. Apoi iese soarele și urmează o zi frumoasă. Domină atmosfera cu soare și doar în zona Meridionalilor o să vină ceva precipitații: ploi în zonele joase și lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vremea rămâne caldă și vor fi în jur de 10 grade pe la Târgu Mureș.

În zona Olteniei găsim înnorări persistente și mai multe reprize de ploaie pe parcursul zilei. Acum, dimineața, vântul bate destul de tare, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 11 grade.

În sudul țării avem tot atmosferă mohorâtă. O să plouă și în această regiune, iar vântul are intensificări în sudul, în centrul și în estul Munteniei. Se mai răcește, însă temperaturile rămân destul de ridicate pentru data din calendar și se vor înregistra 8 grade.

În București nu vedem soarele, o să mai plouă trecător, iar vântul rămâne insistent și ajunge la viteze de 60 de km/h. Se mai răcește, iar la amiază vor fi cel mult 7 grade. La noapte cerul rămâne acoperit, mai vin câțiva stropi de ploaie, iar minima ajunge la 3 grade.

La munte găsim vreme închisă în masivele sudice și în cele estice, pe unde o să plouă. În zona înaltă a Carpaților Meridionali o să ningă sau o să cadă lapoviță. În restul zonei montane găsim vreme mai bună, cu soare în timpul zilei și ceva înnorări la apropierea serii.

