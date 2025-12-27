FBI își închide definitiv sediul istoric din Washington „după mai bine de 20 de ani de încercări eşuate”

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a finalizat vineri închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA.

O parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, informează EFE.

„După mai bine de 20 de ani de încercări eşuate, am finalizat planul de a închide definitiv sediul FBI din Clădirea Hoover", a anunţat directorul FBI, Kash Patel, pe contul său oficial de pe platforma X.

Patel a explicat că majoritatea personalului va fi transferat în Clădirea Ronald Reagan, situată tot în Washington, care până în acest an a găzduit Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a fost practic desfiinţată de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Potrivit directorului FBI, Clădirea Reagan este în curs de renovare cu "îmbunătăţiri de securitate şi infrastructură" şi se aşteaptă să fie gata în curând să primească personal.

Prin această decizie, Patel a renunţat la ideea construirii unui nou sediu, un proiect evaluat la aproximativ 5 miliarde de dolari şi a cărui inaugurare era planificată pentru 2035.

Decizia era luată din luna mai

Directorul FBI a anunţat încă din mai că renunţă la sediul din clădirea J. Edgar Hoover - inaugurată în 1975 şi numită astfel în onoarea primului director al agenţiei - considerând-o "nesigură pentru personalul său".

La acea vreme, agenţia a anunţat că aproape o treime dintre angajaţii săi, aproximativ 11.000 de lucrători, erau concentraţi în zona metropolitană Washington şi că abandonarea clădirii Hoover ar permite redistribuirea personalului către alte oraşe cu rate ale criminalităţii mai ridicate.

Timp de decenii, diverse administraţii au luat în considerare mutarea sediului FBI în statele vecine Maryland sau Virginia, dar niciuna dintre aceste iniţiative nu s-a concretizat.

Clădirea Hoover, o structură în stil brutalist situată pe Pennsylvania Avenue şi ani de zile un simbol al puterii şi prezenţei federale la Washington, a făcut ţinta unor critici recurente din cauza deteriorării sale, a costurilor ridicate de întreţinere şi a problemelor de securitate.

