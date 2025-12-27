Crima din Teleorman. Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv

Judecătorii din Teleorman au admis, sâmbătă, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a bărbatului care în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi-a ucis, prin cruzimi, bunicul în vârstă de 86 de ani.

Tribunalul Teleorman a emis, sâmbătă, mandat de arestare preventivă pe numele lui Caesar Andrei Barbu, bărbatul de 32 de ani care în noaptea de Crăciun şi-a ucis bunicul în vârstă de 86 de ani. La proces, inculpatul a fost asistat de un avocat din oficiu.

Acesta și-a recunoscut fapta în fața procurorilor, la audieri, după ce, imediat după comitere, a fugit și a fost prins ulterior de polițiști pe un câmp.

Crima a avut loc în noaptea de 24 spre 25 decembrie, într-o locuinţă din Turnu Măgurele.

Bătrânul de 86 de ani a fost găsit mort, în dimineaţa de Crăciun, de către un vecin care îl îngrijea.

Victima avea leziuni la cap, procurorii stabilind că omorul a avut loc prin cruzimi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













