Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA

27-12-2025 | 13:10
Canadienii vin cu taxiul din SUA pentru a evita carantina care se aplică celor care călătoresc cu avionul
Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.

Ioana Andreescu

Regulamentul, anunţat în octombrie, permite DHS să colecteze date biometrice, cum ar fi amprentele digitale şi trăsăturile faciale, de la străini, în aeroporturi, la punctele de trecere a frontierei terestre şi în porturi maritime, la ieşirea din Statele Unite.

De asemenea, permite utilizarea recunoaşterii faciale la persoanele sub 14 ani şi peste 79 de ani, două grupuri care anterior erau exceptate.

Cine este vizat şi care este scopul măsurii

Noua regulă afectează toţi cetăţenii străini, inclusiv pe cei cu „carte verde”, rezidenţii temporari, lucrătorii temporari, minorii şi vârstnicii.

Potrivit DHS, acest sistem „va ajuta la abordarea preocupărilor legate de securitatea naţională”.

Terorismul, utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie, depăşirea duratei de şedere şi informaţiile incorecte sau incomplete despre călători au fost principalele ameninţări invocate de administraţia SUA pentru a justifica implementarea regulamentului.

„Acest sistem va permite, de asemenea, DHS să confirme mai precis identitatea cetăţenilor străini care solicită intrarea sau admiterea în Statele Unite şi să verifice plecarea acestora din Statele Unite”, a declarat DHS în regulament.

Măsura a fost criticată de activiştii pentru drepturile civile, care se întreabă ce se va întâmpla cu datele pasagerilor, cât timp vor fi păstrate şi ce se va întâmpla în caz de neînţelegeri.

Pe lângă această directivă, care va înăspri reglementările la frontieră, administraţia preşedintelui american Donald Trump a propus, pe 10 decembrie, ca turiştii din 42 de ţări să fie obligaţi să îşi prezinte istoricul de pe reţelele sociale din ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite.

Această măsură s-ar aplica cetăţenilor care intră în SUA în cadrul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA).

