Un bărbat dat spre adopție la naștere și-a cunoscut fratele după 60 de ani. A zburat 16.000 de km ca să-l întâlnească

După șase decenii, Russell Gower și-a întâlnit fratele pierdut, Peter, într-o reuniune emoționantă la Brisbane, Australia, parcursul călătoriei fiind de peste 16.000 km.

A fost o călătorie de 16.000 de km și 23 de ore, pentru o întâlnire care a durat mai bine de 60 de ani să se întâmple, dar Russell Gower și-a întâlnit în sfârșit fratele mai mare față în față, relatează BBC.

La începutul acestei luni, Russell, în vârstă de 64 de ani, a călătorit din casa sa din sudul Țării Galilor până la Brisbane, Australia, pentru a-l întâlni pe fratele său Peter, în vârstă de 69 de ani.

Cum a fost întâlnirea celor doi

Dar, departe de a fi un moment stânjenitor, el a descris întâlnirea ca fiind total „naturală”, adăugând că „nu a existat nimic altceva decât bucurie”.

Reuniunea celor doi frați pierduți va fi sărbătorită oficial printr-o mare petrecere de familie la Brisbane de Crăciun.

Cei doi bărbați s-au născut la Londra, din părinții Ray și Jill.

Peter s-a născut când Jill avea doar 15 ani și cuplul încă nu era căsătorit – o situație stigmatizată în anii ’50, ceea ce a făcut ca Peter să fie dat spre adopție și dus în Australia, unde a fost crescut.

Ray și Jill, care au murit între timp, s-au căsătorit după ce primul lor fiu fusese adoptat, apoi l-au avut pe Russell câțiva ani mai târziu și o fiică, Jackie, care a murit și ea.

Peter a trăit majoritatea vieții în Australia fără să cunoască adevărul despre familia sa naturală, până când sora sa adoptivă i-a spus în ultimii ani.

Nepoata sa din Australia l-a găsit pe Russell, care locuiește de peste 30 de ani în Llanharan, Rhondda Cynon Taf, și au fost efectuate teste ADN pentru a confirma legătura

Russell știa de la adolescență că avea un frate adoptiv, dar mama sa nu i-a vorbit niciodată direct despre Peter. Cu doar câteva zile înainte de a muri de cancer terminal în 2007, ea i-a spus: „Trebuie să-ți spun ceva.”

Russell este convins că voia să îi vorbească despre fratele său, dar a murit înainte de a avea ocazia.

El a spus: „Mama mea a fost evident profund traumatizată de asta, deși nu aș fi știut niciodată. La final, ea i-a spus surorii mele. Nu știu cum a reușit să treacă prin viață după ce și-a pierdut copilul în acele circumstanțe. Trebuie să se fi gândit în fiecare zi la ce făcea el. Cum i-a fost prima zi de școală? A avut copii? Trebuie să fi fost foarte, foarte greu pentru ea.”

Russell, fost manager în retail într-o brutărie, este căsătorit și are o fiică, dar a călătorit singur în Australia pentru prima întâlnire. El încercase să-și găsească fratele în Australia cu câțiva ani în urmă, dar eforturile sale nu au avut succes.

Momentul în care cei doi bărbați, cu o constituție fizică foarte asemănătoare, s-au întâlnit cu o strângere de mână în fața casei lui Peter din Brisbane a fost surprins de rudele care au ajutat la organizarea întâlnirii.

Întreaga familie extinsă, de 17 persoane, se va reuni acum pentru o sărbătoare completă de Crăciun.

Russell a spus că era precaut înainte de întâlnire, dar fratele său i-a spus că nu purta ranchiună sau resentimente față de faptul că a fost dar spre adopție.

Despre sentimentele sale înainte de întâlnire, Russell a spus: „Nu aveam nimic în comun, în afară de sânge. El a avut o viață complet diferită, pe cealaltă parte a lumii, și o educație complet diferită. Eram puțin îngrijorat cum va fi, dar îngrijorările mele au dispărut rapid. S-a simțit natural de la început. Când i-am strâns mâna și și-a pus brațul pe umărul meu, am știut imediat. Era ceva special. Parcă eram conectați.”

El a spus că amândoi s-au emoționat când i-a spus lui Peter că ar fi fost ziua de 85 de ani a mamei lor.

„A fost doar o coincidență că am petrecut timp de calitate împreună în ce ar fi fost ziua mamei noastre. Stelele s-au aliniat”, a spus Russell. „Sunt sigur că ar fi fost încântată să ne vadă pe noi doi la o bere și o discuție. A fost aur curat. Este destinul, cu adevărat. Aș fi putut să trăiesc toată viața fără să-l găsesc și, din senin, aici suntem.”

