Un bărbat dat spre adopție la naștere și-a cunoscut fratele după 60 de ani. A zburat 16.000 de km ca să-l întâlnească

Stiri Diverse
26-12-2025 | 15:44
frati reuniti
BBC

După șase decenii, Russell Gower și-a întâlnit fratele pierdut, Peter, într-o reuniune emoționantă la Brisbane, Australia, parcursul călătoriei fiind de peste 16.000 km.

autor
Aura Trif

A fost o călătorie de 16.000 de km și 23 de ore, pentru o întâlnire care a durat mai bine de 60 de ani să se întâmple, dar Russell Gower și-a întâlnit în sfârșit fratele mai mare față în față, relatează BBC.

La începutul acestei luni, Russell, în vârstă de 64 de ani, a călătorit din casa sa din sudul Țării Galilor până la Brisbane, Australia, pentru a-l întâlni pe fratele său Peter, în vârstă de 69 de ani.

Cum a fost întâlnirea celor doi

Dar, departe de a fi un moment stânjenitor, el a descris întâlnirea ca fiind total „naturală”, adăugând că „nu a existat nimic altceva decât bucurie”.

Reuniunea celor doi frați pierduți va fi sărbătorită oficial printr-o mare petrecere de familie la Brisbane de Crăciun.

Citește și
Petarde
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Cei doi bărbați s-au născut la Londra, din părinții Ray și Jill.

Peter s-a născut când Jill avea doar 15 ani și cuplul încă nu era căsătorit – o situație stigmatizată în anii ’50, ceea ce a făcut ca Peter să fie dat spre adopție și dus în Australia, unde a fost crescut.

Ray și Jill, care au murit între timp, s-au căsătorit după ce primul lor fiu fusese adoptat, apoi l-au avut pe Russell câțiva ani mai târziu și o fiică, Jackie, care a murit și ea.

Peter a trăit majoritatea vieții în Australia fără să cunoască adevărul despre familia sa naturală, până când sora sa adoptivă i-a spus în ultimii ani.

Nepoata sa din Australia l-a găsit pe Russell, care locuiește de peste 30 de ani în Llanharan, Rhondda Cynon Taf, și au fost efectuate teste ADN pentru a confirma legătura

Russell știa de la adolescență că avea un frate adoptiv, dar mama sa nu i-a vorbit niciodată direct despre Peter. Cu doar câteva zile înainte de a muri de cancer terminal în 2007, ea i-a spus: „Trebuie să-ți spun ceva.”

Russell este convins că voia să îi vorbească despre fratele său, dar a murit înainte de a avea ocazia.

El a spus: „Mama mea a fost evident profund traumatizată de asta, deși nu aș fi știut niciodată. La final, ea i-a spus surorii mele. Nu știu cum a reușit să treacă prin viață după ce și-a pierdut copilul în acele circumstanțe. Trebuie să se fi gândit în fiecare zi la ce făcea el. Cum i-a fost prima zi de școală? A avut copii? Trebuie să fi fost foarte, foarte greu pentru ea.”

Russell, fost manager în retail într-o brutărie, este căsătorit și are o fiică, dar a călătorit singur în Australia pentru prima întâlnire. El încercase să-și găsească fratele în Australia cu câțiva ani în urmă, dar eforturile sale nu au avut succes.

Momentul în care cei doi bărbați, cu o constituție fizică foarte asemănătoare, s-au întâlnit cu o strângere de mână în fața casei lui Peter din Brisbane a fost surprins de rudele care au ajutat la organizarea întâlnirii.

Întreaga familie extinsă, de 17 persoane, se va reuni acum pentru o sărbătoare completă de Crăciun.

Russell a spus că era precaut înainte de întâlnire, dar fratele său i-a spus că nu purta ranchiună sau resentimente față de faptul că a fost dar spre adopție.

Despre sentimentele sale înainte de întâlnire, Russell a spus: „Nu aveam nimic în comun, în afară de sânge. El a avut o viață complet diferită, pe cealaltă parte a lumii, și o educație complet diferită. Eram puțin îngrijorat cum va fi, dar îngrijorările mele au dispărut rapid. S-a simțit natural de la început. Când i-am strâns mâna și și-a pus brațul pe umărul meu, am știut imediat. Era ceva special. Parcă eram conectați.”

El a spus că amândoi s-au emoționat când i-a spus lui Peter că ar fi fost ziua de 85 de ani a mamei lor.

„A fost doar o coincidență că am petrecut timp de calitate împreună în ce ar fi fost ziua mamei noastre. Stelele s-au aliniat”, a spus Russell. „Sunt sigur că ar fi fost încântată să ne vadă pe noi doi la o bere și o discuție. A fost aur curat. Este destinul, cu adevărat. Aș fi putut să trăiesc toată viața fără să-l găsesc și, din senin, aici suntem.”

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: BBC

Etichete: Marea Britanie, australia, adoptie, frati, reuniune,

Dată publicare: 26-12-2025 15:39

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Concert caritabil pentru doi frați bolnavi. Studenții de la Teologie au cântat pentru a strânge bani de tratament
Stiri Sociale
Concert caritabil pentru doi frați bolnavi. Studenții de la Teologie au cântat pentru a strânge bani de tratament

În luna cadourilor studenții de la Teologie au organizat pe Dealul Patriarhiei un concert de colinde în scop caritabil. Totul, pentru a-i ajuta pe doi frați care suferă de o boală cruntă.

Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile
Stiri actuale
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.

Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Ar fi suferit leziuni în urma exploziei
Stiri actuale
Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Ar fi suferit leziuni în urma exploziei

Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO
Stiri Diverse
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28