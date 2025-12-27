Legătura neașteptată dintre dietă și sănătatea mintală. La ce nutrienți să fim atenți

Majoritatea tratamentelor pentru anxietate și depresie se bazează pe medicație și psihoterapie, însă cercetările recente arată un interes tot mai mare pentru rolul alimentației în sănătatea mintală.

Deși cercetătorii știu de mult timp că nutriția este importantă pentru sănătatea creierului, oamenii nu se gândesc de obicei la dietă ca la o modalitate de a-și îmbunătăți sănătatea mintală, iar medicii nu fac întotdeauna legătura dintre alimentație și sănătatea psihică, scrie Vox.

Legătura dintre mâncare și creier „este ignorată de majoritatea oamenilor”, spune Uma Naidoo, director de psihiatrie nutrițională și stil de viață la Massachusetts General Hospital și autoarea cărții din 2023 Calm Your Mind With Food.

Acest lucru se întâmplă probabil și pentru că nu există date solide din studii clinice care să arate cum influențează micronutrienții sănătatea mintală și nici cum ajută suplimentele, fiind necesare mai multe cercetări.

