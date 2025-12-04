Vremea azi, 4 decembrie 2025. Temperaturile sunt în creștere, însă weekendul aduce ploi în țară

Vremea
04-12-2025 | 08:09
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de joi începe cu ceață în zonele joase. Apoi atmosfera devine însorită în vest, în nord-vest și în centru. În rest va fi cam înnorat și pot să apară și câțiva stropi de ploaie.

autor
Știrile PRO TV

În majoritatea zonelor se încălzește față de miercuri. Maximele depășesc 10 grade aproape peste tot și ajung la 16 grade pe litoral.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi mohorâtă, cu ceață dimineața și condiții de ploaie mai târziu. Se face puțin mai cald și se ating în jur de 16 grade la malul mării.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit. La începutul zilei sunt condiții de ceață în zonele joase. Apoi e posibil să picure trecător. Temperaturile mai cresc puțin și ajung la 14 grade.

Și mai sus, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem ceață în primele ore și înnorări mai târziu. S-ar putea să vină și o ploaie slabă, trecătoare. Vântul are unele intensificări, iar temperaturile urcă până la 13 grade.

Citește și
vremea azi
Cum va fi vremea până la finalul anului. Noua prognoză pentru intervalul 1 - 29 decembrie

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș e cam înnorat acum, dimineața, dar amiaza ne-aduce atmosferă însorită. După prânz maximele ajung tot la 13 grade – valori mult mai ridicate decât în mod obișnuit.

Și în ținuturile vestice avem vreme caldă pentru începutul iernii. Pe-aici se anunță o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori. În sudul Banatului se intensifică vântul, care poate ajunge la 80 km/h. La noapte se adună câțiva nori de ploaie.

Și în Transilvania avem o zi însorită, chiar dacă dimineața avem puțină ceață în depresiuni. Vântul agită atmosfera, iar pe crestele Meridionalilor o să mai fie ceva lapoviță și ninsoare. Temperaturile mai cresc puțin și se vor înregistra în jur de 13 grade.

Vremea în Oltenia

În schimb, în Oltenia atmosfera se menține închisă toată ziua. O să picure trecător, iar dimineața avem condiții de ceață și multă umezeală pe la câmpie. Vântul se întețește, iar la amiază se ating 12 grade.

Cam la fel o să fie și sudul țării: cer acoperit, ceață pe la câmpie la începutul zilei și poate câțiva stropi de ploaie în unele zone. Vântul prinde putere, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de miercuri.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă, dar e puțin probabil să plouă. Vântul este ceva mai activ, iar maxima atinge 12 grade. Acum ar trebui să fie cel mult 6 grade în zona Capitalei.

Și vineri o să fie cam înnorat. Trecător o să plouă slab sau o să burnițeze, iar vântul o să bată mai tare pe parcursul zilei. Maxima, în ușoară scădere, se oprește pe la 10 grade.

Sâmbătă se răcește. Vor fi cel mult 7 grade pe la amiază. Avem vreme închisă, câteva reprize de ploaie și un vânt destul de insistent.

Cerul rămâne acoperit și duminică. E posibil să mai vină câțiva stropi de ploaie sau burniță, iar maxima ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme mai caldă decât ar fi normal la început de decembrie. O să plouă puțin în unele masive, iar în zonele înalte pot să apară câțiva fulgi de zăpadă. Vedem și soarele printre nori, iar vântul bate mai tare pe creste.

Atmosfera se menține închisă și vineri. O să plouă în masivele din sudul și din estul țării, iar la altitudini mari o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul rămâne insistent în masivele sud-vestice.

Ziua de sâmbătă aduce tot vreme caldă. Înnorările persistă, iar în Meridionali și în Munții Banatului mai vin câțiva stropi de ploaie. Vântul bate mai tare la altitudini mari.

Duminică temperaturile se mențin ridicate. Cerul rămâne acoperit, dar numai izolat și trecător apar ceva precipitații slabe.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 04-12-2025 08:09

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre ninsori și frig
Vremea
Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Ce spun meteorologii despre ninsori și frig

Prognoza meteorologică pentru sărbătorile de iarnă din 2025 aduce vești neașteptate pentru românii care visează la un Crăciun alb.

Cum va fi vremea până la finalul anului. Noua prognoză pentru intervalul 1 - 29 decembrie
Vremea
Cum va fi vremea până la finalul anului. Noua prognoză pentru intervalul 1 - 29 decembrie

Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg tritoriul ţării, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile urcă treptat, cu maxime spre 14 grade
Vremea
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile urcă treptat, cu maxime spre 14 grade

Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28