Vremea azi, 4 decembrie 2025. Temperaturile sunt în creștere, însă weekendul aduce ploi în țară

Ziua de joi începe cu ceață în zonele joase. Apoi atmosfera devine însorită în vest, în nord-vest și în centru. În rest va fi cam înnorat și pot să apară și câțiva stropi de ploaie.

În majoritatea zonelor se încălzește față de miercuri. Maximele depășesc 10 grade aproape peste tot și ajung la 16 grade pe litoral.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi mohorâtă, cu ceață dimineața și condiții de ploaie mai târziu. Se face puțin mai cald și se ating în jur de 16 grade la malul mării.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit. La începutul zilei sunt condiții de ceață în zonele joase. Apoi e posibil să picure trecător. Temperaturile mai cresc puțin și ajung la 14 grade.

Și mai sus, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem ceață în primele ore și înnorări mai târziu. S-ar putea să vină și o ploaie slabă, trecătoare. Vântul are unele intensificări, iar temperaturile urcă până la 13 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș e cam înnorat acum, dimineața, dar amiaza ne-aduce atmosferă însorită. După prânz maximele ajung tot la 13 grade – valori mult mai ridicate decât în mod obișnuit.

Și în ținuturile vestice avem vreme caldă pentru începutul iernii. Pe-aici se anunță o zi frumoasă, cu soare și câțiva nori. În sudul Banatului se intensifică vântul, care poate ajunge la 80 km/h. La noapte se adună câțiva nori de ploaie.

Și în Transilvania avem o zi însorită, chiar dacă dimineața avem puțină ceață în depresiuni. Vântul agită atmosfera, iar pe crestele Meridionalilor o să mai fie ceva lapoviță și ninsoare. Temperaturile mai cresc puțin și se vor înregistra în jur de 13 grade.

Vremea în Oltenia

În schimb, în Oltenia atmosfera se menține închisă toată ziua. O să picure trecător, iar dimineața avem condiții de ceață și multă umezeală pe la câmpie. Vântul se întețește, iar la amiază se ating 12 grade.

Cam la fel o să fie și sudul țării: cer acoperit, ceață pe la câmpie la începutul zilei și poate câțiva stropi de ploaie în unele zone. Vântul prinde putere, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de miercuri.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă, dar e puțin probabil să plouă. Vântul este ceva mai activ, iar maxima atinge 12 grade. Acum ar trebui să fie cel mult 6 grade în zona Capitalei.

Și vineri o să fie cam înnorat. Trecător o să plouă slab sau o să burnițeze, iar vântul o să bată mai tare pe parcursul zilei. Maxima, în ușoară scădere, se oprește pe la 10 grade.

Sâmbătă se răcește. Vor fi cel mult 7 grade pe la amiază. Avem vreme închisă, câteva reprize de ploaie și un vânt destul de insistent.

Cerul rămâne acoperit și duminică. E posibil să mai vină câțiva stropi de ploaie sau burniță, iar maxima ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme mai caldă decât ar fi normal la început de decembrie. O să plouă puțin în unele masive, iar în zonele înalte pot să apară câțiva fulgi de zăpadă. Vedem și soarele printre nori, iar vântul bate mai tare pe creste.

Atmosfera se menține închisă și vineri. O să plouă în masivele din sudul și din estul țării, iar la altitudini mari o să fie lapoviță și ninsoare. Vântul rămâne insistent în masivele sud-vestice.

Ziua de sâmbătă aduce tot vreme caldă. Înnorările persistă, iar în Meridionali și în Munții Banatului mai vin câțiva stropi de ploaie. Vântul bate mai tare la altitudini mari.

Duminică temperaturile se mențin ridicate. Cerul rămâne acoperit, dar numai izolat și trecător apar ceva precipitații slabe.

