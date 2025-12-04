Cazinoul din Constanța atrage turiști cu experiențe de Crăciun. Bradul împodobit și tehnologiile moderne încântă vizitatorii

Cazinoul din Constanța a îmbrăcat haine de sărbătoare și le oferă vizitatorilor experiențe de sezon. Turiștii pot face ședințe foto lângă bradul de Crăciun. Iar la demisol se deapănă povești din vremea regalității, cu ajutorul noilor tehnologii.

Un brad de patru metri îi întâmpină pe turiști la recepția Cazinoului. Pentru prima dată după renovare, vizitatorii pot pleca acasă cu o amintire personalizată. Denisa și Alexandru au ales o ședință foto cu fetița lor, Maya.

Denisa Alexandra: „E o ocazie unică, rămânem cu o amintire superbă. O locație minunată. E minunat. E de poveste.”

Turist: „E superb, se și încadrează cumva în culorile Cazinoului, am ales aici o ședință foto pentru că rămânem cu o amintire unică într-o clădire deosebită. E altceva, la mall tot mergem, e cu totul altceva aici, ceva deosebit.”

Ședințe foto se pot face în fiecare zi de luni, până în 29 decembrie, cu rezervare online.

Mario Huiban: „O ședință foto constă într-o serie de poze, peste 20 la număr, este în schimbul sumei de 600 de lei, durează 30 de minute. Pozele sunt scoase la minut și sunt atașate într-o mapă care este decorată cu diferite motive de Crăciun.”

Ana Maria Mișa, managerul Cazinoului din Constanța: „Am ales să aducem și să împodobim un brad natural, pentru că vrem să ne ținem cât de mult aproape de identitatea clădirii, de tradițiile românești. Verdele de la bradul de Crăciun care se potrivește cu această culoare fistic pastelată pe care o vedem pe pereți.”

În altă parte a clădirii, povești din vremea regalității sunt spuse în imagini.

Corespondent PROTV: „Toată luna decembrie în demisolul Cazinoului va rula un film imersiv care spune povestea primului brad împodobit de familia regală în România. Filmul durează 20 de minute, iar biletul costă 40 de lei.”

Din luna mai – când a fost redeschis – și până acum, aproximativ 200.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului din Constanța.

