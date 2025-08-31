Vremea azi, 31 august. Ploi abundente, cu tunete și fulgere. Zonele unde va cădea și grindină

31-08-2025 | 07:24
grindina
Astăzi temperaturile scad accentuat în vest în sud și în centru, dar vremea rămâne caldă în ținuturile estice, pe unde se mai ating 34 de grade și se resimte stresul termic accentuat.

Aversele apar în majoritatea regiunilor și vor fi mai abundente în sud-vest, în zona centrală și la munte.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim soare în prima parte a zilei, înnorări și averse însoțite de descărcări electrice mai tărziu. Vântul are unele intensificări, iar temperaturile ajung la 32 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei instabilitatea crește treptat, iar după orele amiezii vin câteva reprize de ploaie. Vântul este destul de insistent, iar vremea se păstrează caldă și se ating 34 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită până după orele prânzului, când se adună norii și apar și pe-aici câteva averse cu tunete și fulgere. Se mai încălzește puțin: maxima ajunge la 34 de grade și crește și disconfortul termic.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi destul de neplăcută: înnorări, averse abundente, descărcări electrice, poate și grindină. Temperaturile scad și se opresc la 28 de grade, pe la Satu Mare.

Se răcește și în ținuturile vestice, pe unde nu vor fi mai mult de 26 de grade. Vin mai multe reprize de ploaie însoțite de manifestări de instabilitate. Cantitățile de apa vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania nu prea vedem soarele și apar mai multe serii de averse însoțite de descărcări electrice. Sunt și condiții de grindină, iar în zonele montane se vor strânge peste 60 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile scad față de ieri, iar în sud-vestul provinciei vremea devine rece pentru data din calendar.

În Oltenia, cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. O să plouă și pe-aici, mai consistent în nordul regiunii. Vântul are intensificări, iar în timpul averselor se poate transforma în vijelie. Maximele nu mai trec de 25 de grade.

Cam la fel va fi vremea și în sudul României: înnorări persistente, averse zdravene - mai ales în nordul provinciei și, poate, căderi de grindină. Și pe-aici se pot forma vijelii, cu rafale de până la 70 de km/h, iar în Lunca Dunării vor fi cel mult 27 de grade.

În București se înnorează, iar după-amiază apar averse cu descărcări electrice și intensificări de vânt. Căldura se domolește și vor fi în jur de 27 de grade. La noapte vor mai fi ceva înnorări, iar minima ajunge la 17 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea devine instabilă și se face mai răcoare. O să plouă torențial în mai multe reprize și se vor strânge peste 60 de litri pe metru pătrat. Vor fi și tunete, și fulgere, iar pe spații mici e posibil să cadă grindină.

Vremea la mare

Pe litoral, ziua începe cu soare. Mai târziu se adună norii, iar către seară aversele ajung și aici. Maximele se opresc la 29 de grade, iar în apa vor fi în jur de 22...23 de grade.

