Fiul lui Rob Reiner ajunge în faţa instanţei din Los Angeles pentru uciderea părinţilor săi. Riscă închisoarea pe viaţă

07-01-2026 | 10:53
Rob și Nick Reiner
Getty

Fiul regizorului american Rob Reiner, Nick, urmează să se prezinte miercuri în fața unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinților săi cu o armă albă.

Mihaela Ivăncică

În vârstă de 32 de ani, Nick Reiner este acuzat de omor cu premeditare pentru această dublă crimă care a şocat Hollywoodul luna trecută. Cadavrele tatălui său, renumit cineast cunoscut în special pentru filmele „Când Harry a întâlnit-o pe Sally” şi „Oameni de onoare”, şi ale mamei sale, Michele Singer Reiner, au fost găsite în 14 decembrie, în vila lor din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles. Regizorul în vârstă de 78 de ani şi soţia sa, în vârstă de 70 de ani, au fost înjunghiaţi.

Sănătatea mintală a celui mai mic dintre copiii lor, Nick, care are antecedente de toxicomanie şi a fost diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulţi ani, riscă să fie în centrul acestei afaceri.

Audierea de miercuri trebuie să fie scurtă şi să îi permită să fie informat cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa, precum şi la drepturile de care dispune. Apărarea sa poate alege, de asemenea, să indice dacă pledează vinovat sau nevinovat.

Cazul trebuie tratat cu „reţinere şi demnitate”, a declarat în decembrie avocatul său, Alan Jackson, referindu-se la „tragedia devastatoare care a lovit familia Reiner”. Dosarul „ridică întrebări foarte complexe şi foarte grave. Acestea trebuie tratate, examinate, studiate şi analizate în profunzime, dar cu multă prudenţă”, a insistat el.

Riscă închisoare pe viaţă

Nick Reiner riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, sau chiar pedeapsa cu moartea, deoarece aceasta nu este oficial abolită în California - statul democrat a instituit doar un moratoriu asupra execuţiilor capitale din 2019.

Fiul lui Reiner locuia într-o dependinţă pe proprietatea părinţilor săi. Cu o zi înainte de crime, el ar fi perturbat o petrecere organizată de comicul Conan O'Brien, la care era invitat împreună cu părinţii săi, potrivit mass-media americane. Fiul şi tatăl său s-ar fi certat violent, potrivit New York Times.

Potrivit confidenţelor unei surse apropiate familiei, citate de cotidianul newyorkez, cuplul Reiner urma să ia cina cu fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa Michelle în ziua tragediei şi se pare că îşi făcuseră programare pentru un masaj în acea zi.

Un maseur s-a prezentat la domiciliul lor, nu a primit răspuns şi a contactat-o pe fiica lor, Romy Reiner, potrivit ziarului. Ea a descoperit cadavrul tatălui său, înainte ca paramedicii să găsească cadavrul mamei sale. Poliţia l-a arestat pe Nick Reiner la câţiva kilometri de locul crimei, mai târziu în acea noapte.

Nicușor Dan, despre amenințările cu suspendarea din funcție: „Mi se pare total neserios”

