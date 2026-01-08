Recomandări nutriționale revizuite în SUA. Accent pe proteine și reducerea alimentelor procesate. Reacțiile experților

08-01-2026 | 10:14
Alimente procesate vs. ultraprocesate
Shutterstock

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a prezentat noi ghiduri alimentare care îi îndeamnă pe americani să consume mai multe proteine, limitând în același timp alimentele procesate și zahărul adăugat.

Ioana Andreescu

Ghidurile, publicate o dată la cinci ani de Departamentul Agriculturii și de Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane, recomandă, de asemenea, trei porții zilnice de produse lactate și relaxează restricțiile privind consumul de alcool.

Aceste recomandări stau la baza programelor federale de nutriție, inclusiv a programelor de mese școlare, iar noile orientări au fost primite cu reacții mixte din partea experților.

„Mesajul meu este clar: mâncați alimente reale”, a declarat Kennedy miercuri, într-o conferință de presă la Casa Albă.

Ce recomandă noile ghiduri alimentare

Per ansamblu, recomandările încurajează consumul de proteine, produse lactate, cereale integrale bogate în fibre, fructe și legume și descurajează consumul de zahăr și alimente procesate, inclusiv gustări ambalate precum chipsurile, biscuiții și bomboanele.

Schimbare de direcție: lactate și carne roșie

Accentul pus pe produsele lactate marchează o schimbare față de ghidurile anterioare, care recomandau lactate cu conținut scăzut de grăsimi sau fără grăsimi, pentru a limita consumul de grăsimi saturate.

Ghidurile recomandă gătitul cu uleiuri precum uleiul de măsline, dar sugerează și untură de vită ca alternativă – un ingredient preferat de Kennedy, deși are un conținut ridicat de grăsimi saturate.

Noile recomandări modifică și limitele zilnice privind alcoolul, care anterior erau de maximum un pahar pe zi pentru femei și două pentru bărbați. În prezent, americanii sunt sfătuiți să consume „mai puțin alcool pentru o sănătate generală mai bună”, fără a fi stabilite limite precise.

Ghidurile recomandă ca anumite persoane să evite complet alcoolul, inclusiv femeile însărcinate, persoanele aflate în recuperare după tulburări legate de consumul de alcool, cele care au dificultăți în controlul consumului și persoanele care urmează tratamente medicamentoase incompatibile cu alcoolul.

Reacții împărțite în rândul experților

Modificările generale au fost salutate de unii experți medicali, inclusiv de Asociația Medicală Americană, care a criticat anterior mai multe decizii ale lui Kennedy de la preluarea mandatului.

Președintele asociației a apreciat recomandările privind limitarea alimentelor ultraprocesate, a băuturilor îndulcite cu zahăr și a excesului de sodiu, care „alimentează bolile de inimă, diabetul, obezitatea și alte afecțiuni cronice”.

„Ghidurile confirmă faptul că alimentația este o formă de medicină și oferă indicații clare pe care pacienții și medicii le pot folosi pentru a-și îmbunătăți sănătatea”, a declarat Bobby Mukkamala într-un comunicat.

Alți experți în nutriție au criticat însă unele aspecte ale noilor recomandări, inclusiv susținerea consumului de carne roșie și produse lactate integrale.

Marion Nestle, fost profesor de nutriție la Universitatea din New York, a declarat că recomandarea de a consuma mai multe proteine „nu are sens”, întrucât americanii consumă deja suficiente.

„Cu excepția sfatului excelent de a reduce consumul de alimente ultraprocesate, aceste ghiduri ne duc înapoi la dietele anilor 1950, când se consuma multă carne și lactate, se acorda puțină atenție legumelor, iar bolile de inimă erau larg răspândite”, a spus ea.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Sursa: BBC

