„Nimeni nu e în siguranță”. Un expert avertizează că „suntem cu toții în pericol” după lovitura lui Trump în Venezuela

07-01-2026 | 11:12
donald trump

Lumea este neliniștită – și nu fără motiv – după avertismentele lui Donald Trump și demonstrația periculoasă de forță a SUA, prin capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Vlad Dobrea

Un expert în Securitate și Apărare avertizează că „suntem cu toții în pericol”, scrie Mirror.co.uk.

Maduro a fost un președinte socialist dur, iar Trump, într-o mișcare sfidătoare, a pus acum pe jar toate țările, în special Groenlanda.

Lovitura de forță ar fi putut destabiliza numeroși lideri, generând un sentiment global de insecuritate. Profesorul Anthony Glees, expert în securitate și apărare la Universitatea din Buckingham, avertizează că nimeni din Europa nu mai este în siguranță, din punct de vedere strategic.

În condițiile în care Trump amenință și cu lovituri militare împotriva Iranului, iar China și Rusia sunt extrem de iritate de acțiunea din Venezuela, senzația că un Al Treilea Război Mondial ar putea fi iminent devine tot mai prezentă.

Este clar că Trump nu mai urmărește Premiul pentru Pace, iar prof. Glees avertizează că „nu sunt vremuri frumoase pentru noi”.

Europa a ajuns într-un „punct major de cotitură în relațiile cu America MAGA a lui Trump”, iar acum nimeni nu mai este în siguranță.

El a declarat pentru Daily Mirror: „A renunțat la Premiul pentru Pace. Astăzi, el este Marte. Iar asta este îngrozitor pentru noi toți din Europa, ca să nu mai vorbim de America de Sud”.

Acesta a mai adăugat: „Ambițiile coloniale ale lui Trump sunt, așa cum afirmă orice om serios, pur și simplu inacceptabile și reprezintă undă verde pentru agresorii lumii și o rețetă pentru represiune peste tot”.

Ceea ce a făcut Trump în Venezuela semnifică o „ruptură definitivă” cu ordinea internațională bazată pe reguli. SUA au ignorat ONU și orice metodă tradițională de soluționare a disputelor.

Expertul a mai subliniat: „Este aceeași ordine bazată pe reguli pe care un președinte american, Roosevelt, a construit-o împreună cu aliatul său britanic Churchill. Acest sistem, bazat pe respectarea suveranității și a legalității, nu doar că a prevenit un armagedon nuclear din 1945 încoace, dar a și proiectat puterea americană la nivel global, permițând SUA să câștige practic Războiul Rece și să domine politica mondială.

Nu mai există cale de întoarcere. Trump a aruncat totul la gunoi și va fi nevoie de încă 80 de ani pentru a readuce rațiunea în afacerile lumii, dacă va mai fi posibil vreodată.”

Deși tensiunile dintre SUA, Rusia și China sunt acum ridicate, profesorul Glees consideră că „ambele imperii malefice i-au spus lui Trump să stea departe de Venezuela și să-l elibereze pe Maduro. Totuși, nu cred că vor face cu adevărat ceva în această privință, în afară, poate, de a-i oferi lui Maduro un refugiu sigur la Moscova sau Beijing și de a bombăni că un dictator de stânga, aliatul lor care a furat alegerile, a fost înlăturat”.

Sursa: mirror.co.uk

