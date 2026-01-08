Șomajul revine pe creștere în România. Aproape 494.000 de persoane fără loc de muncă în noiembrie 2025

08-01-2026 | 09:56
tineri somaj

Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Vlad Dobrea

Rata şomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, scăzuse cu 0,2 puncte procentuale, la 5,9%, faţă de luna septembrie 2025.

”Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025. Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei”, arată datele INS.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 persoane: - în creştere faţă de luna precedentă (487.300 şomeri în luna octombrie); - în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (455.400 şomeri în luna noiembrie 2024).

Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,1% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9% în cazul celor de sex feminin).

Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie - septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna noiembrie 2025 (4,8% în cazul bărbaţilor şi 4,6% în cazul femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,7% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna noiembrie 2025.

