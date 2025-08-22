Vremea azi, 22 august. România împărțită în două: ploi abundente, furtuni și grindină, dar și caniculă intensă. HARTĂ

Vremea
22-08-2025 | 08:10
Astăzi vremea se răcește în vestul, centrul și nordul țării, o să plouă și se pot acumula 40-50 de litri de apă pe metru pătrat. În Maramureș se ating vreo 22 de grade. În schimb, în sud-estul României se instalează canicula și se ating 37-38 de grade.

După-amiază vor fi averse torențiale, vijelii și se vor strânge 20...30 de litri de apă pe metru pătrat.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici soarele încălzește rapid atmosfera. Temperaturile cresc ușor față de ieri, iar în Bărăgan și în sud-vestul Dobrogei o să avem caniculă și până la 38 de grade în termometre. După-amiază, vin averse consistente și vântul bate cu putere pe timpul ploilor.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se încălzește și maximele ajung la 37 de grade la umbră. În a doua parte a zilei se înnorează, vor fi mai multe reprize cu ploi torențiale și apar fenomene meteo severe.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță mai multe perioade cu înnorări și ploi zgomotoase. E posibil să cadă grindină, vântul se intensifică pe timpul ploilor, iar maximele ajung la 31 de grade la Piatra Neamț și Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera se menține instabilă. O să plouă în mai multe reprize. Vor fi tunete, fulgere, răbufniri ale vântului și se vor strânge cantități însemnate de apă. Temperaturile scad ușor. Vor fi cel mult 27 de grade.

Nici vestul României nu scapă de ploi. Acestea vin cu toată suita de fenomene specifice instabilitatii, iar cantitățile de apă ar putea depăși 35 de litri pe metru pătrat. Temperaturile, în scădere și aici, nu trec de 26 de grade.

Ploile ajung astăzi și în Transilvania. Sunt însoțite de manifestări de instabilitate și pot aduce cantități însemnate de apă de 40...50 l/mp, mai ales în zonele de deal și de munte. Vedem și soarele din când în când, iar maximele ajung pe la 28 de grade la Sfântu Gheorghe și la Târgu Mureș.

În Oltenia se anunță o zi cu temperaturi suportabile, însă o să plouă în multe zone. La amiază vor fi cel mult 30 de grade la Slatina.

În sudul țării avem încă o zi caniculară și maxime de 35 de grade. Ploile vin și aici în a doua parte a zilei.

Vremea în București

În București nu scăpăm de caniculă. Se ating 36 de grade la umbră și disconfortul termic se menține ridicat. După-amiază apar averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. La noapte continuă să plouă și minima ajunge la 18 grade.

Vremea la munte

La munte, instabilitatea crește treptat și se răcește. Aversele apar pe suprafețe extinse și pot să lase în urmă peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. În zonele de creastă, vântul bate cu peste 60...80 km/h.

Vremea la mare

La mare avem vreme frumoasă și maxime de până la 30 de grade în aer și 24 de grade în apă. Vântul se intensifică, ajunge la viteze de 55...70 km/h, dar spre seară și la noapte apar averse destul de abundente, însoțite de descărcări electrice.

