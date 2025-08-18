Temperaturile au scăzut brusc cu 10 grade și au revenit furtunile violente. „Drumul a fost acoperit de gheață”

18-08-2025 | 19:54
După zile caniculare, vremea a schimbat foaia, iar furtunile au acoperit cerul în unele zone. Grindină, dar și ploi în cantități mari, au căzut în localități din nordul țării.

autor
Doina Plăcintă,  Emanuela Băluș

S-au produs stricăciuni în curți, grădini și campinguri, iar temperaturile au scăzut brusc cu 10 grade. Fenomenele sunt prezente cel puțin până luni noapte, dar pot reveni și spre sfârșitul săptămânii, spun meteorologii.

Județele din nordul țării au fost duminică seara sub cod portocaliu de ploi cantitative. S-au adunat până la 60 de litri pe metrul pătrat, iar în unele zone din Maramureș a căzut grindină în cantități mari.

Ionuț Toma, viceprimarul comunei Lăpuș:Furtuna a durat aproape 4 ore, din care 30-40 minute a fost numai grindină. Efectiv a fost totul alb, drumul a fost acoperit de gheață. Tot ce a avut omul – fructe, legume – au distrus tot, la fel și vița de vie."

Cantitatea mare de apă s-a revărsat în curți și grădini.

Nicu Bude, primarul comunei Cupșeni:A fost undeva la o jumătate de oră intervalul cu grindină, cu dimensiuni de 2-4 cm. S-au distrus în special culturile de legume."

Și în județul Suceava ploaia i-a surprins mai ales pe cei care se aflau în vacanță în zone turistice.

Vremea rea a lovit și în județul Cluj. Grindina, venită cu viteză, a distrus mai multe copertine și acoperișurile unor terase dintr-un camping.

Și aproape de Gherla, grindina s-a strâns în mormane de gheață.

A plouat mult și în Hunedoara, unde mai multe gospodării au fost inundate. După furtuni, temperaturile au scăzut brusc și la 15 grade dimineața în zonele joase.

Sergiu Pavel, meteorolog:În momentul în care această temperatură este mult mai ridicată decât ar fi normal în această parte a lunii august, undeva 25-26 de grade, aceste furtuni au condiții mult mai bune de formare. Se formează mult mai violent, iar prin urmare, fenomenele asociate sunt mult mai severe, printre care și grindina."

Până la noapte, județele Vâlcea, Argeș, Teleorman și Olt sunt sub cod portocaliu de ploi și instabilitate atmosferică. În jurul lor, alte 12 județe și Capitala sunt sub cod galben. Ulterior, furtunile ne părăsesc, dar pot reveni la finalul săptămânii.

