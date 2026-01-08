Bijuterii în valoare de peste 1 milion de euro ale unui creator american au fost furate în Franța

08-01-2026 | 09:55
politie franta
Shutterstock

Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste 1 milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP.

Chris Aire, ale cărui creaţii au fost purtate de vedete precum top-modelul Naomi Campbell şi care a încheiat un parteneriat cu starul din baschetul american LeBron James, a denunţat marţi la poliţie furtul bijuteriilor sale dintr-un spaţiu de cazare din Villefranche-sur-Mer, un oraş aflat în apropiere de Nisa, potrivit unei surse din Poliţia franceză.

O sumă de aproximativ 6.000 de euro a fost, de asemenea, furată.

O anchetă pentru furt calificat în formă agravată a fost încredinţată Poliţiei judiciare din Nisa, a declarat procurorul republican Damien Martinelli, care a precizat că este vorba despre "fapte de spargere a unei locuinţe fără violenţă".

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

