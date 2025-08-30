Cod galben de furtuni de sâmbătă noapte în mai multe județe. În sudul țării au revenit avertizările de caniculă. HARTĂ

Sâmbătă, mai multe județe, inclusiv Capitala, se află sub cod galben de caniculă, iar de la noapte o parte a țării va intra sub incidența unui cod galben de furtuni. Duminică, ploile torențiale, vijeliile și grindina se extind și în restul țării.

Sâmbătă, în intervalul orar 12 – 21, în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade, potrivit meteorologilor.

ANM

De sâmbătă noapte și până duminică dimineață va fi valabil și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru partea de sud-vest a țării. Astfel, în județele Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Olt și zonele montane din Alba și Sibiu vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

ANM

Pentru ziua de duminică meteorologii au prelungit codul galben de ploi. În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

ANM

Cum va fi vremea în București

Pentru București, de sâmbătă și până duminică dimineața vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade. Prognoză Meteorologică. De duminică după-amiază vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări mai accentuate din orele amiezii; vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade.

