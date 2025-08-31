ANM a emis cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Zonele unde sunt așteptate vijelii cu grindină

Meteorologii avertizează asupra unui cod galben de furtuni în 17 judeţe din diverse regiuni ale ţării, unde se vor înregistra precipitaţii abundente, alături de vijelii şi posibilităţi de grindină.

ANM a emis avertizare cod galben de furtuni, duminică, în intervalul 10.00 - 23.00.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină.

”În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, codul galben vizează judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

ANM

