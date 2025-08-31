ANM a emis cod galben de furtuni în aproape jumătate de țară. Zonele unde sunt așteptate vijelii cu grindină

Vremea
31-08-2025 | 07:02
ploaie
Shutterstock

Meteorologii avertizează asupra unui cod galben de furtuni în 17 judeţe din diverse regiuni ale ţării, unde se vor înregistra precipitaţii abundente, alături de vijelii şi posibilităţi de grindină.

 

autor
Aura Trif

ANM a emis avertizare cod galben de furtuni, duminică, în intervalul 10.00 - 23.00.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină.

”În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, codul galben vizează judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

Citește și
neti sandu
Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

cod galben ploi
Invazie de capibare. În Buenos Aires sunt atât de multe, încât au început să atace câinii din curți

Sursa: News.ro

Etichete: cod galben, anm, ploaie, furtuna, vijelie, grindina,

Dată publicare: 31-08-2025 07:02

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid co-fondat de Dacian Cioloș
Stiri Politice
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid co-fondat de Dacian Cioloș

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid care a fost co-fondat de Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari.  

Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 31 august 2025, cu Neti Sandu. Ziua în care se va întoarce cineva din trecut și își va cere iertare

Horoscop 31 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E un entuziasm care o să ne călăuzească pe tot parcursul zilei și o să ne facem timp și pentru ai noștri și pentru prieteni ca să ne încărcăm bateriile.  

Cel puţin trei oameni au murit şi alți 94 au fost răniţi după ce un tren a deraiat în Egipt. FOTO
Stiri externe
Cel puţin trei oameni au murit şi alți 94 au fost răniţi după ce un tren a deraiat în Egipt. FOTO

Trei oameni au murit şi 94 au fost răniţi sâmbătă în deraierea unui tren în nord-vestul Egiptului, au anunţat autorităţile sanitare citate de DPA.

 

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 August 2025

31:35

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28