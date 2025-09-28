Vremea de azi, 28 septembrie. Soare și vânt domol în mare parte din țară. Maximele ajung la 23 de grade

Duminică avem o zi însorită în estul și în sud-estul României, dar în celelalte zone se adună norii și vin câțiva stropi de ploaie, pe spații mici.

Temperaturile rămân modeste în majoritatea regiunilor. Vor fi 14 grade în Bucovina și 23 de grade în Lunca Dunării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi frumoasă, dar cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal. Vântul pierde din intensitate, iar în Bărăgan vor fi în jur de 21 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot vreme răcoroasă pentru data din calendar, cu cel mult 20 de grade pe la amiază. Și pe-aici avem atmosferă cu soare și vânt domol, însă la noapte se adună norii și e posibil să plouă trecător.

Vreme bună avem și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Temperaturile rămân, însă, la valori modeste și se opresc la 18 grade, în zona Bacăului. După lăsarea nopții se înnorează și o să plouă puțin și în această regiune.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș sunt condiții de brumă în primele ore. Apoi găsim atmosferă schimbătoare, cu înnorări și scurte momente însorite. Vântul nu pune probleme, însă vremea se menține răcoroasă pentru final de septembrie.

În vestul României se anunță o zi destul de mohorâtă. Nu prea vedem soarele și, izolat, o să plouă slab. Vântul se domolește, iar temperaturile mai scad puțin față de ziua trecută. Astăzi nu vor fi mai mult de 20 de grade.

În Transilvania este frig, acum, dimineața, mai ales în depresiuni, pe unde s-a produs brumă și a apărut ceața. Apoi va fi destul de înnorat, iar în vestul provinciei e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Maximele rămân la valori modeste pentru data din calendar.

În Oltenia cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Din când în când o să plouă trecător, iar amiaza ne aduce vreme răcoroasă pentru această perioadă. Vor fi cel mult 21 de grade, pe la Râmnicu Vâlcea.

În ținuturile sudice vedem puțin soarele printre nori. Vântul abia se simte, iar în Lunca Dunării va fi cel mai cald din țară: la Giurgiu se ating 23 de grade.

Vremea în București

În București avem atmosferă schimbătoare: soare în prima parte a zilei, înnorări mai târziu și o maximă de 22 de grade. Peste noapte o să plouă slab, iar mâine, în zori, temperatura coboară până la 11 grade.

La munte vremea se menține răcoroasă. Se înnorează din când în când, e posibil să picure în unele masive, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. La noapte se întorc ploile, iar în zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare.

