Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara

Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.

Experții spun că iarna ar urma să fie mai rece decât de obicei, cu episoade de ninsoare abundentă. Vara prelungită de care ne-am bucurat în ultimele săptămâni s-a terminat, potrivit meteorologilor.

Temperaturile au început să scadă în mare parte din țară. În zona Moldovei, termometrele nu vor arăta mai mult de 11 grade Celsius. Iar vremea este într-o continuă răcire. Spre finalul săptămânii, dar și săptămâna viitoare vor fi temperaturi mai mici decât normalul perioadei.

Florinela Georgescu, director ANM: Această schimbare de mese aduce intensificări ale vântului, în parte de sud vest și est, în sudul Banatului, pe litoral în special. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 40, 50 km pe ora în zonele montane mai înalte până spre 70km/h, posibil să plouă oriunde în țară.

Ce efecte va avea ciclonul din Marea Mediterană

Pe fondul acestor temperaturi scăzute, nu este exclus să apară și lapoviță și ninsoare. În același timp se apropie un ciclon format în Marea Mediterană, care va aduce ploi torențiale și vânt puternic. Va pătrunde în țară prin Vest.

Experții de la „Severe Weather Europe” urmăresc și vortexul polar, un ciclon de aer rece care se formează toamna deasupra Polului Nord și joacă un rol esențial în stabilirea prognozei pentru iarnă. Atunci când este puternic, aerul rece rămâne în regiunile polare, protejând zonele temperate. Când este slab, aerul rece pătrunde spre sud, provocând ierni mai severe în Europa.

Anul acesta, vortexul polar este slab. Deci, am putea avea o iarnă mai grea decât de obicei, cu ninsori abundente. Mai sunt, însă, și alți factori care influenteaza severitatea acestui anotimp.

Roxana Bojariu, climatolog: Importantă este și temperatura apei Oceanului Atlantic, faza El Nino sau La Nina și mai există un alt factor care poate să influențeze condițiile de iarnă și aici vorbim despre niște vânturi tot în atmosfera înaltă are au o periodicitate de doi ani, în care își au direcția fie spre vest, fie spre est. Toate lucrurile astea interacțioaneză între ele.

Administrația Națională de Meteorologie nu a emis încă o prognoza pentru această iarnă.

