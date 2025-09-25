Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara

Vremea
25-09-2025 | 08:27
×
Codul embed a fost copiat

Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.

autor
Claudia Nițoi

Experții spun că iarna ar urma să fie mai rece decât de obicei, cu episoade de ninsoare abundentă. Vara prelungită de care ne-am bucurat în ultimele săptămâni s-a terminat, potrivit meteorologilor.

Temperaturile au început să scadă în mare parte din țară. În zona Moldovei, termometrele nu vor arăta mai mult de 11 grade Celsius. Iar vremea este într-o continuă răcire. Spre finalul săptămânii, dar și săptămâna viitoare vor fi temperaturi mai mici decât normalul perioadei.

Florinela Georgescu, director ANM: Această schimbare de mese aduce intensificări ale vântului, în parte de sud vest și est, în sudul Banatului, pe litoral în special. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 40, 50 km pe ora în zonele montane mai înalte până spre 70km/h, posibil să plouă oriunde în țară.

Ce efecte va avea ciclonul din Marea Mediterană

Pe fondul acestor temperaturi scăzute, nu este exclus să apară și lapoviță și ninsoare. În același timp se apropie un ciclon format în Marea Mediterană, care va aduce ploi torențiale și vânt puternic. Va pătrunde în țară prin Vest.

Citește și
donald trump melania trump
Trump nu a glumit după incidentele de la sediul ONU. Liderul SUA crede că a fost o „triplă sabotare”. Ce i s-a întâmplat

Experții de la „Severe Weather Europe” urmăresc și vortexul polar, un ciclon de aer rece care se formează toamna deasupra Polului Nord și joacă un rol esențial în stabilirea prognozei pentru iarnă. Atunci când este puternic, aerul rece rămâne în regiunile polare, protejând zonele temperate. Când este slab, aerul rece pătrunde spre sud, provocând ierni mai severe în Europa.

Anul acesta, vortexul polar este slab. Deci, am putea avea o iarnă mai grea decât de obicei, cu ninsori abundente. Mai sunt, însă, și alți factori care influenteaza severitatea acestui anotimp.

Roxana Bojariu, climatolog: Importantă este și temperatura apei Oceanului Atlantic, faza El Nino sau La Nina și mai există un alt factor care poate să influențeze condițiile de iarnă și aici vorbim despre niște vânturi tot în atmosfera înaltă are au o periodicitate de doi ani, în care își au direcția fie spre vest, fie spre est. Toate lucrurile astea interacțioaneză între ele.

Administrația Națională de Meteorologie nu a emis încă o prognoza pentru această iarnă.

Incidente grave la meciul de futsal România-Ungaria, de la Craiova. Amănuntul de la care au izbucnit violențele

Sursa: Pro TV

Etichete: ploi, frig, ciclon, vortex polar,

Dată publicare: 25-09-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Vremea azi, 25 septembrie. Temperaturile scad în toată țara. Vin ploi, vânt puternic și chiar ninsori la munte
Vremea
Vremea azi, 25 septembrie. Temperaturile scad în toată țara. Vin ploi, vânt puternic și chiar ninsori la munte

Se răcește simțitor în cea mai mare parte a țării. Vor fi doar 11 grade în nordul Moldovei și cel mult 25 de grade în Banat. Se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în multe zone din vest, în nord și în centru și condiții de ninsoare în zonele înalte de munte.

Trump nu a glumit după incidentele de la sediul ONU. Liderul SUA crede că a fost o „triplă sabotare”. Ce i s-a întâmplat
Stiri externe
Trump nu a glumit după incidentele de la sediul ONU. Liderul SUA crede că a fost o „triplă sabotare”. Ce i s-a întâmplat

Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Recomandări
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă
Stiri Politice
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28