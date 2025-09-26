Vremea azi, 26 septembrie. Ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute în aproape toată țara

Vremea
26-09-2025 | 08:17
×
Codul embed a fost copiat

Vineri avem o zi însorită în est și în sud-est; cer acoperit și câteva ploi slabe în celelalte regiuni. Atmosfera se menține rece în majoritatea zonelor, iar vântul are intensificări în jumătatea sudică a României.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pornesc de la 12, 13 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 23 de grade în Banat.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare și un vânt insistent, care poate ajunge la 65 km/h, mai ales în zona litoralului. Temperaturile, în scădere față de joi, se opresc la 20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem tot vreme frumoasă, dar rece pentru data din calendar. La amiază vor fi cel mult 20 de grade, iar vântul agită atmosfera în toată regiunea.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Chiar și așa, maximele rămân la valori sub normalul perioadei și se opresc la 17 grade.

Citește și
furtuna, vijelie, ploi torentiale
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit. O să plouă pe suprafețe restrânse, iar în zona înaltă de munte o să ningă trecător. Temperaturile, în scădere față de joi, nu mai trec de 18 grade.

În vestul țării va fi ceva mai bine, iar după prânz se ating 23 de grade – valori apropiate de normalul perioadei. Nu prea vedem soarele și o să picure trecător. Vântul are intensificări în sudul Banatului, pe unde suflă cu 65 km/h în zonele joase și 100 km/h la altitudini mari.

În Transilvania urmează încă o zi mohorâtă și rece: vor fi 12, 13 grade în depresiuni și cel mult 21 de grade pe partea vestică, pe la Alba Iulia. Înnorările persistă și o să plouă slab, iar la altitudini mari o să fulguiască.

În Oltenia se face mai răcoare decât joi și vineri nu vor fi mai mult de 20 de grade. Domină atmosfera închisă, vin și câțiva stropi de ploaie, iar vântul are intensificări în toată provincia

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări, un vânt insistent, poate și o ploaie de scurtă durată. Temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem încă o zi închisă și rece. Nu prea vedem soarele, iar la amiază se ating în jur de 19 grade. Vântul continuă să agite atmosfera pe parcursul zilei.

Sâmbătă vedem puțin soarele printre nori, dar vremea rămâne rece. Vântul pierde din intensitate, iar după prânz se ating 20, 21 de grade.

Duminică avem tot vreme schimbătoare, cu scurte momente însorite și vânt activ. Maxima ajunge la 22 de grade, iar în noaptea de duminică spre luni cresc șansele de ploaie.

Luni se răcește și vor fi cel mult 16 grade. Cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei și o să plouă destul de mult.

Vremea la munte

La munte astăzi găsim tot vreme rece pentru sfârșit de septembrie. Cerul rămâne acoperit, o să picure trecător în unele zone, iar pe creste o să fulguiască. Vântul bate tare în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de peste 80-100 km/h.

Sâmbătă avem încă o zi destul de rece. Mai apar ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie, iar vântul rămâne insistent în Munții Banatului.

Ziua de duminică ne aduce atmosferă închisă. Ploile apar, însă, după lăsarea nopții, iar la altitudini mari e posibil să cadă lapoviță.

Luni – o zi mohorâtă, cu înnorări persistente și ploi însemnate cantitativ. La altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare și tot acolo vântul mai are unele intensificări.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, vremea,

Dată publicare: 26-09-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ
Vremea
Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea în țară se schimbă radical în următoarele zile. ANM: Revin ploile în majoritatea regiunilor

Vremea va fi mai caldă decât normalul până pe 25 septembrie, apoi temperaturile vor scădea spre valori apropiate de cele normale, între 17 şi 24°C, anunţă ANM.

Cum va fi vremea la finalul lunii. Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile
Vremea
Cum va fi vremea la finalul lunii. Din 25 septembrie se răceşte semnificativ şi apar ploile

Vremea va fi frumoasă şi mult mai caldă decât în mod obişnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.

Recomandări
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile
Stiri actuale
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian

Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei ţări, arată o analiză The Guardian.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28