Vremea azi, 26 septembrie. Ploi, vânt puternic și temperaturi scăzute în aproape toată țara

Vineri avem o zi însorită în est și în sud-est; cer acoperit și câteva ploi slabe în celelalte regiuni. Atmosfera se menține rece în majoritatea zonelor, iar vântul are intensificări în jumătatea sudică a României.

Maximele pornesc de la 12, 13 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 23 de grade în Banat.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare și un vânt insistent, care poate ajunge la 65 km/h, mai ales în zona litoralului. Temperaturile, în scădere față de joi, se opresc la 20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem tot vreme frumoasă, dar rece pentru data din calendar. La amiază vor fi cel mult 20 de grade, iar vântul agită atmosfera în toată regiunea.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită pe tot parcursul zilei. Chiar și așa, maximele rămân la valori sub normalul perioadei și se opresc la 17 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit. O să plouă pe suprafețe restrânse, iar în zona înaltă de munte o să ningă trecător. Temperaturile, în scădere față de joi, nu mai trec de 18 grade.

În vestul țării va fi ceva mai bine, iar după prânz se ating 23 de grade – valori apropiate de normalul perioadei. Nu prea vedem soarele și o să picure trecător. Vântul are intensificări în sudul Banatului, pe unde suflă cu 65 km/h în zonele joase și 100 km/h la altitudini mari.

În Transilvania urmează încă o zi mohorâtă și rece: vor fi 12, 13 grade în depresiuni și cel mult 21 de grade pe partea vestică, pe la Alba Iulia. Înnorările persistă și o să plouă slab, iar la altitudini mari o să fulguiască.

În Oltenia se face mai răcoare decât joi și vineri nu vor fi mai mult de 20 de grade. Domină atmosfera închisă, vin și câțiva stropi de ploaie, iar vântul are intensificări în toată provincia

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: înnorări, un vânt insistent, poate și o ploaie de scurtă durată. Temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem încă o zi închisă și rece. Nu prea vedem soarele, iar la amiază se ating în jur de 19 grade. Vântul continuă să agite atmosfera pe parcursul zilei.

Sâmbătă vedem puțin soarele printre nori, dar vremea rămâne rece. Vântul pierde din intensitate, iar după prânz se ating 20, 21 de grade.

Duminică avem tot vreme schimbătoare, cu scurte momente însorite și vânt activ. Maxima ajunge la 22 de grade, iar în noaptea de duminică spre luni cresc șansele de ploaie.

Luni se răcește și vor fi cel mult 16 grade. Cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei și o să plouă destul de mult.

Vremea la munte

La munte astăzi găsim tot vreme rece pentru sfârșit de septembrie. Cerul rămâne acoperit, o să picure trecător în unele zone, iar pe creste o să fulguiască. Vântul bate tare în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, cu rafale de peste 80-100 km/h.

Sâmbătă avem încă o zi destul de rece. Mai apar ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie, iar vântul rămâne insistent în Munții Banatului.

Ziua de duminică ne aduce atmosferă închisă. Ploile apar, însă, după lăsarea nopții, iar la altitudini mari e posibil să cadă lapoviță.

Luni – o zi mohorâtă, cu înnorări persistente și ploi însemnate cantitativ. La altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare și tot acolo vântul mai are unele intensificări.

