Alertă meteo în România: ploi, frig și primele ninsori la munte, se va depune strat de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă pentru perioada 29 septembrie, ora 10:00, până pe 2 octombrie, ora 10:00, care anunță o schimbare majoră a vremii.

Românii trebuie să se pregătească pentru o vreme rece neobișnuită pentru această perioadă, însoțită de ploi moderate cantitativ și chiar primele ninsori la altitudini mari.

Pe întreg teritoriul, temperaturile vor scădea simțitor, ajungând la valori specifice mai degrabă sfârșitului de toamnă. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, urmând să fie chiar mai scăzute în zonele depresionare.

Un alt fenomen vizat este reprezentat de precipitații. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp.

Cei care plănuiesc drumeții la munte trebuie să fie extrem de precauți. La altitudini mai mari de 1700 de metri vor predomina ninsorile. Meteorologii estimează că se va depune un strat de zăpadă de 5...10 cm. În mai multe zone a nins deja în cursul nopții.

Prognoza în București

Locuitorii Municipiului București vor simți din plin schimbarea vremii pe tot parcursul intervalului menționat:

Luni (29 septembrie - 30 septembrie): Vremea se va răci. Cerul va fi predominant noros și va ploua temporar. Maxima ajunge la 16...18 grade, iar minima la 8...9 grade.

Marți (30 septembrie - 1 octombrie): Vremea se menține rece, cu cer temporar noros și condiții slabe de ploaie în timpul zilei. Maxima se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar minima scade la 6...8 grade.

Miercuri (1 octombrie - 2 octombrie): Vremea rămâne rece. Cerul va fi temporar noros, iar șansele de ploaie cresc spre sfârșitul intervalului. Maxima va fi de 16...18 grade, iar minima de 7...8 grade.

