Generează rezumat cu AI

Luni, temperatura globală zilnică la suprafață a atins un nivel record de 2,24 °C peste nivelurile de referință și se preconizează că această serie va continua, scrie news.ro.

Această serie record de căldură, care continuă, este prea scurtă pentru a indica faptul că limita superioară a obiectivului Acordului climatic de la Paris a fost depășită, dar oamenii de știință au afirmat că este un semn timpuriu al ceea ce urmează să se întâmple dacă emisiile provenite din combustibilii fosili nu sunt eliminate rapid. De asemenea, este probabil ca acest fenomen să alimenteze îngrijorările științifice tot mai mari cu privire la posibila accelerare a încălzirii globale.

Temperatura globală zilnică la suprafață a atins luni, cea mai recentă zi pentru care există date disponibile, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată față de nivelurile preindustriale, respectiv 2,24 °C, și se preconizează că va persista la niveluri la fel de ridicate pentru cel puțin încă câteva zile.

„Aceasta este o anomalie excepțională a temperaturii globale”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoarea strategică pentru climă în cadrul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. „Am observat că temperaturile globale record persistă de câteva luni deja. Deși valorile zilnice fluctuează, temperaturile la acest nivel sunt un indiciu frapant al gradului de încălzire a climei”, a punctat ea.

Au existat doar alte două perioade în care temperaturile zilnice au depășit 2 °C, în noiembrie 2023 și februarie 2024, dar acestea nu au durat atât de mult și nici nu au atins valori atât de ridicate ca în această ultimă perioadă.

„O altă zi, un alt record de temperatură globală”, a declarat Zeke Hausfather, cercetător în domeniul climei la Berkeley Earth, adăugând că recordul anterior de 2,05 °C față de perioada de referință 1850-1900, stabilit în 2023, a fost „depășit cu mult”.

Creșterile bruște de temperatură sunt determinate de încălzirea globală pe termen lung cauzată de arderea combustibililor fosili de către oameni, precum și de un fenomen El Niño neobișnuit de puternic, care se apropie de apogeu.

Ultimul fenomen El Niño de această amploare a avut loc în anii 1870, ducând la o foamete în masă care a ucis 50 de milioane de oameni, a spus Burgess. Oamenii de știință se așteaptă ca actualul fenomen El Niño să atingă apogeul între momentul de față și luna ianuarie, deși impactul său complet nu se va resimți decât câteva luni mai târziu.

Căldura suplimentară din sistemul global generează deja reacții care agravează criza climatică, precum seceta și incendiile din pădurile tropicale din Indonezia și din Amazon.

Noi catastrofe la orizont

Serviciul Meteorologic al Regatului Unit (Met Office) prevede o creștere foarte mare a nivelului de CO₂ atmosferic în lunile următoare, în mare parte deoarece ecosistemele tropicale se dezvoltă mai puțin viguros din cauza secetelor, ceea ce le diminuează capacitatea de a elimina carbonul din atmosferă.

„Acest lucru va amplifica acumularea de CO₂ în atmosferă generată de arderea combustibililor fosili”, a declarat Richard Betts, șeful departamentului de cercetare privind impactul climatic de la Met Office Hadley Centre. „Creșterea nivelului de CO₂ de la anul acesta la anul viitor va fi de aproximativ 3,5 părți pe milion, cu o treime mai rapidă decât în ultimii ani și aproape de două ori mai rapidă decât ar fi trebuit să fie dacă am fi fost pe drumul cel bun pentru a limita încălzirea globală la 1,5 °C”, punctează oficialul.

La summitul ONU privind clima de la Paris din 2015, aproape 200 de țări au semnat un acord istoric pentru a „depune eforturi” în vederea limitării creșterii temperaturii globale la 1,5 °C și a menținerii acesteia „cu mult sub” 2 °C față de valorile înregistrate în perioada preindustrială. După eșecul negocierilor privind clima de la COP31 din această lună, desfășurate la Antalya, în Turcia, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat asupra unei accelerări a încălzirii globale.

Această încălzire face ca dezastrele meteorologice să devină tot mai extreme și mai mortale. Căldura record din această vară a ucis peste 50.000 de persoane în UE și 5.000 în Regatul Unit.

Pe fondul impactului tot mai mare al căldurii extreme asupra sănătății, Burgess a afirmat că guvernele se confruntă cu o dublă provocare: pregătirea societăților pentru temperaturi mai ridicate și, în același timp, accelerarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Infrastructura noastră nu este adaptată climatului actual. Deja ne confruntăm cu dificultăți și am văzut asta în această vară – drumurile se topeau, liniile de cale ferată se deformau, școlile erau închise, spitalele erau complet copleșite, iar astfel de situații vor fi din ce în ce mai frecvente. Ne așteaptă mult mai multă căldură”, a spus ea.

Avertismentul oamenilor de știință

Betts și-a exprimat îngrijorări similare. „Impactul imediat al secetelor în zone precum Amazonul poate fi grav, ducând la incendii forestiere cu consecințe severe asupra sănătății umane din cauza poluării cu fum și provocând, de asemenea, daune ecosistemelor”, arată expertul.

„La scară mai largă, pot apărea riscuri legate de aprovizionarea cu alimente și apă. Pe termen lung, creșterea rapidă a nivelului de CO₂ ne reamintește că ne îndreptăm spre consecințe din ce în ce mai grave ale schimbărilor climatice, până când vom înceta să mai eliberăm dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă”, avertizează expertul.