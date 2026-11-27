Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo pentru România până pe 28 decembrie
Vremea va fi mai caldă decât ar trebui de Crăciun în jumătatea vestică a României, cu un regim de precipitații normal, potrivit prognozei meteorologice emise de ANM pentru intervalul 30 noiembrie – 28 decembrie.
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Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în întreaga ţară în primele două săptămâni din decembrie, iar în săptămâna 14 – 21 decembrie vremea va rămâne mai rece decât în mod obişnuit în regiunile extracarpatice, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, transmise vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), scrie News.ro.
În săptămâna Crăciunului, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în restul ţării vor fi apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în prima săptămână din decembrie, iar ulterior vor fi, în general, apropiate de cele normale.
Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de sud şi de sud-est a teritoriului.
Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
Săptămâna 7 – 14 decembrie
Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.
Săptămâna 14 – 21 decembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi uşor excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.
Săptămâna 21 – 28 decembrie
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.
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