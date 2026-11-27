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Meteorologii estimează că în multe zone se va depune chiar un strat consistent de zăpadă.

Corespondent PROTV: „Măcar pentru bucuria celor mici, dar și a noastră, dacă meteorologii au dreptate, de mâine după-amiază se vor așterne între 2 și 4 centimetri de zăpadă în București.

Vor fi și rafale puternice de până la 70 km pe oră, care vor viscoli zăpada, iar vizibilitatea va fi redusă. Și de la 3 grade mâine, duminică, luni și marți vor fi -1, chiar -2 grade Celsius.

Așa că atenție și cum vom circula, pentru că se va forma polei. Dacă va fi nevoie, responsabilii au anunțat că sunt pregătiți aproape 3.000 de muncitori și peste 400 de utilaje de deszăpezire.

Va fi tot mai frig, iar vântul va sufla cu putere în toată țara. De altfel, meteorologii au emis în această dimineață trei coduri galbene, care vizează 17 județe.

Primele probleme vor apărea chiar din această noapte, de la ora 2, în Dobrogea, Muntenia și Moldova; ulterior se va extinde până duminică. Rafalele care vor viscoli și zăpada vor ajunge la 70 de kilometri pe oră, iar în unele zone vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Cele mai importante depuneri de zăpadă sunt așteptate în Oltenia, unde, izolat, stratul de zăpadă poate depăși 25 de centimetri. Așadar, cei care pleacă în aceste zile libere trebuie să fie pregătiți să conducă în condiții de iarnă.

De duminică, ninsorile se mai domolesc, dar va fi foarte frig.

Luni, de Sfântul Andrei, temperaturile vor coborî în timpul nopții până la -14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Iar de Ziua Națională, cei care vor să urmărească parada militară din Capitală sau din alte județe ar trebui să se îmbrace foarte gros; în unele regiuni ale țării vor fi și -8 grade. Așadar, dacă vreți să mergeți la parada de 1 Decembrie, să vă îmbrăcați bine, bine, sau o puteți urmări de acasă, în ediția specială a Știrilor PRO TV, de la 10:45.”