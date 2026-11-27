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O să plouă, dar către seară, în Moldova, în estul Transilvaniei și la munte, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare și se va depune un strat de zăpadă de până la 5 cm.

Maximele pornesc de la 1 grad în nordul Moldovei și vor ajunge până la 13 grade pe litoral.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici domină atmosfera închisă și o să plouă din când în când. Maximele vor ajunge la 13 grade la malul mării.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit de nori toată ziua, iar spre seară și la noapte vin precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se încălzește ușor și după prânz se vor înregistra 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă. O să plouă, dar către seară și la noapte, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, se vor situa între 1 grad la Suceava și 6 grade la Vaslui.

Norii persistă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vin și câteva ploi, iar la munte apar precipitații mixte și vor fi condiții de polei. Se încălzește și pe aici. Maximele vor ajunge la 9 grade la Bistrița.

În vestul țării găsim tot vreme închisă, ploi în toată provincia și cel mult 9 grade după prânz.

În Transilvania, norii vor fi numeroși, o să plouă, dar seara și noaptea, în estul Transilvaniei și la munte, vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune un strat de zăpadă de 2...5 cm. Se mai încălzește și pe aici, iar la amiază vor fi 11 grade la Sibiu și Brasov.

Și în Oltenia găsim mulți nori, dar fără ploi. La noapte, însă, o să plouă în toată provincia. Se face mai cald decât ieri. La Râmnicu Vâlcea vor fi 12 grade.

În ținuturile sudice, înnorările persistă, o sa plouă si vântul va fi puțin mai activ. Temperaturile cresc și pe aici și vor ajunge până la 11 grade la Pitești.

Vremea în București

În București predomină vremea închisă, se încălzește și după prânz se vor înregistra în jur de 9 grade. Ploile apar către seară și la noapte, iar spre dimineață minima va ajunge la 3 grade.

Vremea la munte

La munte, după-amiază apar precipitații mixte, vor fi depuneri de polei, iar stratul de zăpadă va ajunge la 5 cm. Temperaturile din stațiuni vor crește ușor.