Vremea azi, 20 decembrie. Ceață densă în est și sud-est și vreme bună în restul țării, cu maxime între 2 și 12 grade

Vremea
20-12-2025 | 08:27
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de sâmbătă aduce atmosferă închisă în estul și în sud-estul țării și vreme bună în rest. În prima parte a zilei, în zonele joase se formează ceață, fenomen care poate fi asociat cu ploi slabe sau burniță.

autor
Stirileprotv

Până la ora 9 avem 27 de județe, inclusiv capitala, care se află sub coduri galbene de ceață densă și vizibilitate redusă. Vântul bate ceva mai tare la malul mării și în sudul Banatului, iar maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 12 grade în dealurile de vest.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Acum, dimineața, s-a lăsat ceața și e posibil să burnițeze, iar vântul are intensificări trecătoare pe litoral. Maximele rămân la valori destul de ridicate pentru luna decembrie și vor fi până la 8...9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot atmosferă închisă, ceață la începutul zilei; înnorări, poate și ceva ploi slabe mai târziu. Vântul nu pune probleme, iar la amiază temperaturile ajung la valori potrivite pentru acest moment al anului.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi destul de mohorâtă. În primele ore avem ceață și burniță pe la câmpie. Doar pe la deal și pe la munte se arată, trecător, soarele. După prânz ar trebui să avem până la 6 grade în termometre, dar dacă ceața de dimineață persistă mai multe ore, e posibil să nu se atingă valorile prognozate.

Citește și
oameni pe strada
Vremea azi, 18 decembrie 2025. Temperaturile scad, iar ceața persistă în majoritatea zonelor

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi peste mediile perioadei, de 8...9 grade.

Și în ținuturile vestice avem atmosferă însorită. E adevărat că, la începutul zilei, s-a lăsat ceața, dar cerul se degajează mai târziu. Vântul se întețește în sudul Banatului, iar în regiunile deluroase maximele pot să atingă chiar și 12 grade.

În Transilvania este o dimineață destul de rece, cu ceață și burniță în multe zone. Apoi iese soarele, temperaturile cresc de la o oră la alta, iar după prânz se face mai cald decât ar trebui. La Sfântu Gheorghe vor fi în jur de 9 grade.

În Oltenia, în primele ore apare ceața pe la câmpie, dar amiaza aduce soare și vreme bună. Fenomenul de inversiune termică este prezent și în această zonă, iar asta înseamnă că temperaturile de la câmpie vor fi mai scăzute decât cele din regiunile deluroase.

În sudul României găsim vreme schimbătoare: înnorări și ceață la începutul zilei și perioade însorite mai târziu. Vântul adie plăcut, iar maximele ajung la 8 grade.

În București, sâmbătă se răcește. Vor fi cel mult 6 grade, după ce vineri s-au înregistrat 12 grade. Cerul rămâne acoperit toată ziua, iar dimineața avem ceață, posibil asociată cu burniță. Noaptea se lasă din nou ceața, iar minima ajunge la 2 grade.

În schimb, la munte se anunță o zi frumoasă, cu soare în majoritatea masivelor. Nu sunt semne de precipitații, iar temperaturile din stațiuni se mențin la valori mai mari decât cele normale.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, meteo, cum va fi vremea, vremea,

Dată publicare: 20-12-2025 08:24

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Vremea azi, 19 decembrie 2025. Maxime neobișnuite pentru această perioadă, cu ceață în aproape toată țara
Vremea
Vremea azi, 19 decembrie 2025. Maxime neobișnuite pentru această perioadă, cu ceață în aproape toată țara

Ziua de vineri a început cu ceață în multe zone din țară, dar mai târziu apare soarele și se face mai cald decât ar trebui. Vântul devine mai insistent în sudul Banatului.

Vremea azi, 18 decembrie 2025. Temperaturile scad, iar ceața persistă în majoritatea zonelor
Vremea
Vremea azi, 18 decembrie 2025. Temperaturile scad, iar ceața persistă în majoritatea zonelor

Joi rămânem cu vremea închisă în zonele joase din sud și din est, pe unde avem nori de joasă altitudine sau ceață.

Vremea azi, 17 decembrie. Temperaturi neobișnuit de calde la munte. Vor fi chiar și 14 grade
Vremea
Vremea azi, 17 decembrie. Temperaturi neobișnuit de calde la munte. Vor fi chiar și 14 grade

Miercuri atmosfera se menține închisă și rece în zonele joase din sudul țării, iar în Lunca Dunării temperaturile nu reușesc să treacă de 2 grade.

Vremea azi, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate, însă apare ceața în unele zone
Vremea
Vremea azi, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate, însă apare ceața în unele zone

Ziua de marți începe cu nori de joasă altitudine sau ceață în ținuturile sudice, în regiunile vestice și în centrul României. Avem 27 de județe care se află, până la ora 9 sau până la ora 10, sub Coduri galbene de ceață densă și vizibilitate redusă.

Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă
Vremea
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Este puțin probabil să ningă până la Crăciun, iar vremea se anunță neobișnuit de caldă, mai ales săptămâna aceasta.

Recomandări
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Decembrie 2025

52:24

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28