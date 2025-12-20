Vremea azi, 20 decembrie. Ceață densă în est și sud-est și vreme bună în restul țării, cu maxime între 2 și 12 grade

Ziua de sâmbătă aduce atmosferă închisă în estul și în sud-estul țării și vreme bună în rest. În prima parte a zilei, în zonele joase se formează ceață, fenomen care poate fi asociat cu ploi slabe sau burniță.

Până la ora 9 avem 27 de județe, inclusiv capitala, care se află sub coduri galbene de ceață densă și vizibilitate redusă. Vântul bate ceva mai tare la malul mării și în sudul Banatului, iar maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 12 grade în dealurile de vest.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Acum, dimineața, s-a lăsat ceața și e posibil să burnițeze, iar vântul are intensificări trecătoare pe litoral. Maximele rămân la valori destul de ridicate pentru luna decembrie și vor fi până la 8...9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei avem tot atmosferă închisă, ceață la începutul zilei; înnorări, poate și ceva ploi slabe mai târziu. Vântul nu pune probleme, iar la amiază temperaturile ajung la valori potrivite pentru acest moment al anului.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi destul de mohorâtă. În primele ore avem ceață și burniță pe la câmpie. Doar pe la deal și pe la munte se arată, trecător, soarele. După prânz ar trebui să avem până la 6 grade în termometre, dar dacă ceața de dimineață persistă mai multe ore, e posibil să nu se atingă valorile prognozate.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi peste mediile perioadei, de 8...9 grade.

Și în ținuturile vestice avem atmosferă însorită. E adevărat că, la începutul zilei, s-a lăsat ceața, dar cerul se degajează mai târziu. Vântul se întețește în sudul Banatului, iar în regiunile deluroase maximele pot să atingă chiar și 12 grade.

În Transilvania este o dimineață destul de rece, cu ceață și burniță în multe zone. Apoi iese soarele, temperaturile cresc de la o oră la alta, iar după prânz se face mai cald decât ar trebui. La Sfântu Gheorghe vor fi în jur de 9 grade.

În Oltenia, în primele ore apare ceața pe la câmpie, dar amiaza aduce soare și vreme bună. Fenomenul de inversiune termică este prezent și în această zonă, iar asta înseamnă că temperaturile de la câmpie vor fi mai scăzute decât cele din regiunile deluroase.

În sudul României găsim vreme schimbătoare: înnorări și ceață la începutul zilei și perioade însorite mai târziu. Vântul adie plăcut, iar maximele ajung la 8 grade.

În București, sâmbătă se răcește. Vor fi cel mult 6 grade, după ce vineri s-au înregistrat 12 grade. Cerul rămâne acoperit toată ziua, iar dimineața avem ceață, posibil asociată cu burniță. Noaptea se lasă din nou ceața, iar minima ajunge la 2 grade.

În schimb, la munte se anunță o zi frumoasă, cu soare în majoritatea masivelor. Nu sunt semne de precipitații, iar temperaturile din stațiuni se mențin la valori mai mari decât cele normale.

