Poliția prețurilor. Peste 1.000 de plângeri în Bulgaria din cauza celor care ar fi scumpit fără motiv după trecerea la euro

Echipe mixte ale Fiscului și Protecției Consumatorilor din Bulgaria efectuează între sute de controale pe zi pentru încălcări legate de introducerea monedei euro. O mie de plângeri au fost înregistrate numai din 5 ianuarie.

Claudia Alionescu

În jur de 300 și 400 de controale pe zi sunt făcute pentru încălcări legate de introducerea monedei euro, relatează dnevnik.bg.

Acest lucru a fost anunțat de reprezentanții celor două instituții înainte de primul control al zilei – la un parcaj cu plată, pentru care a fost primit un semnal privind o creștere a prețurilor de peste 50%.

Comercianții au la dispoziție cinci zile pentru a justifica majorările, iar după numeroase controale aceste termene încă sunt în curs, au explicat reprezentanții instituțiilor.

Până în prezent, se aplică cele mai mici amenzi – de 5.000 de leva, iar în caz de recidivă, acestea pot ajunge până la 100.000 de leva.

Din 5 ianuarie, au fost primite 1.000 de sesizări, în principal de la cetățeni.

Băncile bulgare, acuzate de comisioane ilegale la schimbul levei în euro

Mai multe mari bănci din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro.  Asta li se întâmplă celor care nu sunt clienții lor, potrivit unui reportaj al Radiodifuziunii Naționale Bulgare, citat de Dnevnik.

În plus, unele bănci impun și o limită de schimb de 1.000 de leva.

La data de 1 ianuarie 2026, Bulgaria a intrat oficial în zona euro. 

Sursa: dnevnik.bg, dnevnik.bg

